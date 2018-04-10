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Московская биржа готовится запустить торги иностранными бумагами в III квартале

«Московская биржа» готовится запустить торги иностранными ценными бумагами уже в III квартале 2018 г., сказал предправления биржи Александр Афанасьев в кулуарах Биржевого форума. «Во-первых, мы хотим, чтобы российские активы преимущественно торговались на Московской бирже. Во-вторых, мы хотим обеспечить российским участникам рынка, инвесторам, возможность торговать продуктами глобального рынка, используя привычный им механизм Московской биржи», - сказал Афанасьев.

Он видит в этом проекте импортозамещение финансово-посреднических услуг, поскольку сейчас российские инвесторы работают на мировых рынках через цепочку посредников - «дочки» иностранных банков или российских брокеров с иностранными «дочками».

Биржу, отметил Афанасьев, интересуют не только иностранные акции, но другие ликвидные продукты - например, пара евро-доллар, иностранные товарные деривативы.

«Мы обсуждали это с регулятором, с участниками рынка, наши участники смотрят на это достаточно положительно», - сказал Афанасьев. По его словам, для начала биржа организует листинг наиболее 50 ликвидных глобальных акций. Под этот проект будет введена вечерняя сессия на фондовом рынке, расчеты будут проводиться в долларах США. Предполагается, что на ней будут торговаться только иностранные бумаги, но вопрос окончательно не решен.

«Интерфакс» уже сообщал со ссылкой на участников рынка, что на прошлой неделе биржа начала обсуждать листинг иностранных ценных бумаг и введение вечерней сессии на фондовом рынке до 23.50 мск. На Московской бирже уже проводятся торги еврооблигациями и бумагами иностранных биржевых инвестфондов (ETF). К этим инструментам имеют доступ розничные инвесторы.