НПФы Романа Авдеева и «Роснефти» будут объединены

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Потанин выразил уверенность в восстановлении цен на акции «Норникеля»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о том, что санкции США оказали давление на котировки акций возглавляемой им компании. По его словам, в долгосрочной перспективе они восстановятся до прежних уровней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Норильский никель», который я представляю, несмотря на то что он непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну как минимум упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но тем не менее инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают», – передает слова бизнесмена ТАСС.

Потанин объяснил падение рыночной капитализации «Норникеля» проседанием всего российского рынка. Он считает, что давление на экономику России может усилиться.

«Некоторое время, я думаю, эта тенденция [введение санкций] будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления», – сказал он.

По его мнению, российская экономика и каждая отдельно взятая компания должны наращивать «свой внутренний ресурс, думать о своей устойчивости и диверсификации своих рисков».

Потанин отметил, что, несмотря на падение котировок, продукция «Норникеля» востребована во всем мире. По его словам, около 50% меди, никеля и других продуктов, производимых «Норникелем», потребляется в Китае, «много потребляется в Юго-Восточной Азии», спрос на продукцию компании высокий.