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ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии»

Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева», - уточняется в сообщении.

Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации.

В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить у миноритариев 180 574 акции предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.

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