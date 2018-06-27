Фридман и Авен получат вознаграждение по $1 млн за годовую работу Альфа-банка
Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен получат по $1 млн в качестве вознаграждения по итогам работы банка в 2017 г. Такое решение было принято на общем собрании акционеров Альфа-банка, говорится в его сообщении. Там же уточняется, что из этой суммы вычтут налог.
За решение о выплате соответствующего вознаграждения Фридману и Авену проголосовали все участники собрания акционеров. Воздержавшихся или выступивших против не было. О вознаграждениях другим совладельцам банка ничего не сказано.
Фридману принадлежит 32,8% материнской структуры Альфа-банка (люксембургская ABH Holdings S.A.), Авену – 12,4%, Герману Хану – 20,9%, Алексею Кузьмичеву – 16,3%, говорится в материалах банка. Все четверо входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние Фридмана в $15,1 млрд, Авена - в $5,1 млрд, Хана - в $9,8 млрд, Кузьмичева - в $7,6 млрд.