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Экс-совладелец Внешпромбанка признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего совладельца разорившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова по иску ВТБ 24 (с января 2018 г. присоединен к ВТБ), передает «Интерфакс».

Суд открыл в отношении Беджамова процедуру реализации имущества сроком на полгода и утвердил финансового управляющего. Ранее экс-банкир проходил через реструктуризацию долгов.

Арбитраж включил в реестр требований кредиторов Беджамова его долг перед ВТБ 24 на 319,6 млн руб. как обеспеченный залогом, а также требование Внешпромбанка, управляемого после отзыва лицензии Агентством по страхованию вкладов (АСВ), на 3,4 млрд руб.

АСВ также пыталось обанкротить Беджамова, однако суд не стал рассматривать соответствующее заявление госкорпорации. Обоснованным был признан иск о банкротстве со стороны ВТБ 24. Это означает, что банк получил право выбрать кандидатуру финансового управляющего.

В марте 2016 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Беджамова. Он вместе с бывшим президентом Внешпромбанка Ларисой Маркус считается организатором хищения 113,5 млрд руб. у Внешпромбанка. Cуд приговорил Маркус к 8,5 года колонии общего режима. Бывший заместитель Маркус – Екатерина Глушакова получила четыре года колонии. Кроме того, Маркус также признана банкротом.

В прошлом году Беджамов был задержан в Монако по запросу Генпрокуратуры России, однако по состоянию здоровья ему разрешили уехать в Великобританию. В феврале 2017 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Интерпол прекратил розыск Беджамова из-за того, что его уголовное преследование не соответствует целям и задачам международной организации.

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