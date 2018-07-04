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ЦБ рассказал о снижении интереса мошенников к подделке российских денег

В России мошенники потеряли интерес к подделке денег. Уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр объясняют минимальный уровень числа подделок. Об этом ТАСС рассказала первый зампредседателя Центробанка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, ЦБ удовлетворен данными по по фальшивым банкнотам. «Качество банкнот, которые мы выпускаем, дает нам возможность выйти на очень низкий уровень подделок. Цифра 8 поддельных банкнот на 1 млн купюр говорит сама за себя», - сказала Скоробогатова.

Единичные случаи изготовления фальшивых денег встречаются, однако регулятор рассматривает их больше как исключение, а «не попытку выпускать фальшивые банкноты в России», добавила она.

В начале 2018 г. Центробанк выпустил совместно с Гознаком мобильное приложение, с помощью которого граждане могут проверить подлинность купюр и наличие защитных знаков.

Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона