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Финансы
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Минфин назвал «не очень правильным» наличие у банка «Открытие» доли ВТБ

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Минфин считает «не очень правильным» наличие в собственности банка «Открытие» крупного пакета ВТБ, решение этого вопроса обсуждается на экспертном уровне. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит ТАСС.

«Я признаю, что это неправильно, когда один коммерческий банк является владельцем крупного пакета другого коммерческого банка и они являются конкурентами. Эту ситуацию надо пытаться решить, как решить - пока непонятно», - уточнил он.

По словам заместителя министра финансов, в этом случае может обсуждаться только вопрос выкупа или мены. «Юридически передать [акции] нельзя. Мы не можем просто отнять у банка, который принадлежит одним акционерам, и передать другим <...> То есть закон об акционерных обществах прямо запрещает это. Это можно либо купить, либо на что-то поменять», - пояснил чиновник.

Сейчас владельцем 99,9% акций банка «Открытие» выступает Центробанк. На начало 2018 г. в прямом и косвенном распоряжении «Открытия» находится 14,78% голосов в уставном капитале ВТБ. В конце мая председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов сообщал, что банк не планирует продавать эти акции.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Против пенсионной реформы проголосовал один депутат «Единой России»

Ведомости
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Только один член думской фракции «Единой России» проголосовал в первом чтении против принятия законопроекта о пенсионной реформе — это Наталья Поклонская. Это следует из документов с результатами голосования, с которыми ознакомился корреспондент «Ведомостей».

Восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Это заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что он находится на больничном. Также отсутствовали Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (на больничном).

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 человек, «против» высказались 104 человека, воздержавшихся не было. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой. 

Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. 

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Бизнес
Новости

Суд отклонил иск структуры «Ростеха» о взыскании убытков с Siemens

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска «Интеравтоматики» (совместное предприятие «Технопромэкспорта» и Siemens) к Siemens о взыскании 46,8 млн руб. и 1,4 млн евро убытков, сообщает «Интерфакс».

Иск о взыскании убытков был подан структурой «Ростеха» в интересах «Интеравтоматики», акционерами которой выступают и ОАО ТПЭ, и Siemens. По мнению истца, ответчики своими действиями во исполнение международных санкций причинили убытки «Интеравтоматике». В первоначальных требованиях была заявлена сумма в 177,1 млн руб. и €5,45 млн, позже она была снижена.

В конце июня дело было отложено по ходатайству «Интеравтоматики» для ознакомления с новыми документами. Представитель «Технопромэкспорта» поддержал ходатайство, представитель Siemens выступал против его удовлетворения. В ходе заседания представитель ответчиков говорил, что аргументы истца документально не подтверждены, представитель «Интеравтоматики» с этим не согласился.

В декабре прошлого года российский суд отказал Siemens в возврате газовых турбин ее производства из Крыма. Компания считала, что структуры «Ростеха» незаконно переместили оборудование с материковой России на полуостров. По данным агентства Reuters, «Интеравтоматика» выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна на полуострове. Позже ЕС ввел санкции против этой компании.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Экономика
Новости

Центробанк сообщил о влиянии ЧМ-2018 на инфляцию в июне

Ведомости
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Чемпионат мира по футболу внес вклад в июньскую инфляцию за счет временного ускорения роста цен на услуги, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Рост цен на услуги ускорился как в годовом, так и в месячном сопоставлении. Быстрее всего росли цены на услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. После завершения ЧМ-2018 ожидается коррекция цен в данном сегменте, отметил ЦБ.

Центробанк прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 г. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4%, годовая инфляция – 2,4-2,6%.

Прошедший в России чемпионат мира по футболу в июне повлиял и на динамику розничной торговли, придав ей ускорение, следует из обзора Министерства экономического развития России. По оценке ведомства, рост оборота розничной торговли в июне ускорился с 2,4% до 3%.

В среду Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в июне вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 трлн 561,1 млрд руб. Таким образом, показатель за июнь оказался самым высоким с декабря прошлого года.

При этом темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля – в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%, сообщил Росстат.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Политика
Новости

Минобороны впервые показало кадры производства ракет из послания Путина

Ведомости
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Минобороны впервые опубликовало кадры производства ракет, которые президент Владимир Путин показал в марте во время послания Федеральному собранию. Видеозаписи опубликованы на YouTube-канале ведомства.

Ведомство продемонстрировало производство ракет «Сармат» и «Буревестник», а также показало цеха, где производится сборка беспилотных подводных аппаратов (им присвоено имя «Посейдон») с атомной энергетической установкой. Кроме того, ведомство опубликовало запись развертывания боевого лазерного комплекса «Пересвет», в ходе которой командир расчета приказывает военнослужащим: «к выполнению боевой задачи приступить».

В одной из видеозаписей показано третье бросковое испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в Плесецке. Как ожидается, серийные поставки «Сармата» могут начаться в 2019 г. Эта модель придет на смену стратегическим ракетам шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») в дивизиях РВСН.

В одном из видеороликов показана установка в шахту для последующего испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард». Минутный видеоролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация показывает отделение боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.

Новое оружие, которое показал Путин

Недвижимость
Новости

Вторичное жилье в Москве подорожало из-за вымывания с рынка дешевого предложения

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Цены на вторичные квартиры в Москве по итогам первого полугодия 2018 г. выросли на 2,6% и составили 218 800 руб. за кв. м, подсчитали эксперты компании «Миэль». При этом они подчеркивают, что положительная динамика связана в первую очередь с вымыванием с рынка наиболее дешевого предложения в массовом сегменте. Так, средняя удельная цена по проданным квартирам составила 165 500 руб. за кв. м.

По округам Москвы по итогам первого полугодия наибольший прирост цены предложения отмечен преимущественно в самых доступных по цене округах – ЗелАО (+4,4%), ТАО (+4,2%), НАО (+3,8%). Один из значительных приростов показал также СЗАО (+4,3%), где кроме вымывания наиболее ликвидных объектов наблюдается еще и наиболее значительный рост доли предложения в монолитных и монолитно-кирпичных домах, – а это самые дорогие категории жилья.

Средняя стоимость проданных квартир с января по июнь составила 9,36 млн руб., что сопоставимо с таким же периодом прошлого года (9,35 млн руб.).

Всего, по данным на июнь, в столице продавалось 41 060 вторичных квартир.

«Фактически, квартир на рынке немного, и у покупателей все меньше возможностей для выбора. Это во многом обусловлено летним затишьем: на период отпусков многие продавцы снимают лоты с продаж», – напоминает Марина Толстик, управляющий партнер «Миэль – сеть офисов недвижимости».

Политика
Новости

СМИ узнали об установлении личностей отравителей Скрипалей

Ведомости
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Британская полиция установила конкретных виновных в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает ITV, а также Press Association со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«Следователи полагают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых, которые совершили нападение с использованием «Новичка», — рассказал собеседник Press Association. Британская полиция сопоставила полученную информацию с данными людей, которые въезжали в страну в период совершения отравления. По их мнению, атаку на экс-сотрудника ГРУ и его дочь совершили граждане России.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на британские и американские источники написала, что, скорее всего, ответственность за отравление Скрипаля лежит на Главном разведывательном управлении (ГРУ), где он работал. Издание напоминало, что Скрипаль, прослуживший в ГРУ 15 лет, также являлся информатором британской разведки MI6. В России он был арестован в 2004 г., признал себя виновным в шпионаже и провел в заключении шесть из 13 лет. В 2010 г. Скрипаль был освобожден в рамках обмена шпионами с США.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Их удалось спасти. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Российские власти причастность к инциденту отрицают.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Недвижимость
Новости

Квартиры в новостройках новой Москвы подорожали на 13,4% за полгода

Ведомости
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Число новостроек в новой Москве снизилось на 24,8% по итогам первого полугодия, а средняя их стоимость выросла на 7,7% за кв. м, подсчитали эксперты компании «Метриум групп». Значительное падение предложения эксперты компании объясняют высокой покупательской активностью, поскольку девелоперы продолжали активно выводить в продажу как новые проекты (их вышло два), так и новые корпуса в уже реализуемых проектах (38 корпусов). Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. в экспозицию был выведен один жилой комплекс и 16 корпусов.

Всего по итогам полугодия в границах новой Москвы продавалось около 8400 квартир площадью 451 900 кв. м в 36 строящихся комплексах.

Более половины всех квартир в этом году продавались на этапе монтажа этажей – 58,8% (+22% п. п.). Доля квартир в корпусах на начальном этапе строительства сократилась и составила 21,6% (-11,1% п. п.). Лоты в домах на стадии отделочных работ и в уже введенных в эксплуатацию зданиях заняли 14,4% (-1,4 п. п.) и 5,2% (-9,5 п. п.) соответственно.

К июню 2018 г. средняя стоимость «квадрата» жилья на присоединенных территориях составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7%. Причиной роста цен стало их повышение в нескольких проектах и структурное изменение предложения.

Средняя стоимость квартиры прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. Цены росли во всех категория жилья. Больше всего подорожали студии - на 19,6% до 3,1 млн руб. На 10,1% поднялись цены на «однушки» - до 4,5 млн руб. Рост стоимости двухкомнатных квартир составил 7,3% до 6,2 млн руб., трехкомнатных – до 8,8 млн руб. (+2,2%).

Финансы
Новости

Слухи о затонувшем золоте вызвали колебания акций компаний Южной Кореи

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Новости о затонувшем у побережья Южной Кореи корабле, перевозившем золото на $132,5 млрд, вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, пишет Bloomberg.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что южнокорейские поисковики компании Shinil Group обнаружили в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской». По слухам, на борту корабля, затонувшего 113 лет назад, находилось 200 т золота, пишет издание.

Не совсем ясно почему, но несколько южнокорейских акций отреагировали на это сообщение, пишет Bloomberg. Так, по данным агентства, бумаги Jeil Steel Manufacturing Co. в ходе торгов на Kosdaq выросли на 30% во вторник, когда появилось сообщение об обнаружении затонувшего корабля. В среду акции компании растеряли почти половину этого подъема. Акции Dongwon Systems Corp., входящие в индекс Kospi 200, подорожали на 19% при открытии в среду, а завершили день снижением на 12%. Пресс-служба Jeil Steel в среду заявила, что компания «не имеет никакого отношения к делам, связанным с сокровищами затонувших кораблей». Dongwon не стала комментировать колебания акций.

Служба финансового надзора Южной Кореи в среду после закрытия рынков выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

Океанский броненосный крейсер «Дмитрий Донской» был спущен на воду 18 августа 1883 г. В 1904 г. вошел в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, которая участвовала в войне с Японией. Корабль затонул утром 16 мая 1905 г. Южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что, по слухам, в трюмах корабля было спрятано золото, принадлежавшее 2-й Тихоокеанской эскадре, но подтверждений этому нет.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Бизнес
Новости

Власти запретят называть сделанный не по ГОСТу сыр «российским»

Ведомости
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Минпромторг предложил запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этих стандартов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минпромторге. Соответствующую инициативу министерство в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение.

Автором инициативы наряду с министерством выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пресс-службе ведомства подтвердила изданию, что соответствующие поправки будут введены в ФЗ-162 «О стандартизации». Росстандарт рассчитывает, что это позволит сократить долю «легального фальсификата» на рынке — продуктов, замаскированных под товары с традиционными названиями.

Роскачество ранее отмечало, что на полках магазинов есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Так, несколько производителей шпрот в масле и молочного шоколада «двумя спасительными буквами ТУ» фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества», отмечало ведомство.

Подобная ситуация сложилась на рынке сыров, указывало Роскачество. Лишь 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. Однако по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр по ТУ не соответствовал традиционному сыру сорта «российский», напоминает издание.

Оказывается, можно: продукты, избежавшие санкций

Недвижимость
Новости

Цены предложения на подмосковные дачи почти вчетверо превышают цены спроса

Ведомости
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Стоимость пригодной для проживания дачи в Подмосковье начинается примерно от 250 000 руб. – за такие деньги можно найти участок на расстоянии 100-150 км от МКАД с небольшим домом. Такие данные приводятся в исследовании компании «Инком-недвижимость».

«Чаще всего самые бюджетные варианты – это щитовые домики в возрасте тридцати и более лет, с газом в баллонах и удобствами на улице, – рассказывает руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов. – Размеры таких участков не превышают 4-6 соток, иногда на них растут старые плодовые деревья, иногда – просто бурьян».

Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья сегодня достигает 3,8 млн руб., при этом у 80% объектов цены завышены на 30-40% и более. Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до 1 млн руб. По данным экспертов компании, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 км от столицы, хотя это нелегко. Скорей всего, подходящий объект отыщется где-нибудь на востоке и юге области, поскольку традиционно север и запад считаются более престижными и дорогими направлениями.

Средний метраж дачного участка в настоящий момент составляет 10 соток, метраж дома – 105 кв. м. «Но традиционные “шесть соток” по-прежнему здравствуют, поскольку большой участок требует серьезного ухода».

Политика
Новости

Госдума отказалась убирать из повестки заседания законопроект о пенсионной реформе

Ведомости
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Депутатам КПРФ и «Справедливой России» не удалось убедить Госдуму отказаться от рассмотрения в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Представители КПРФ и «Справедливой России» выступили с такой инициативой в самом начале заседания. Они назвали законопроект антиконституционными, а один из выступавших представителей КПРФ предложил дождаться реакции президента Владимира Путина на реформу.

По итогам голосования идею КПРФ и «Справедливой России» поддержали 123 депутата, это менее четверти от их общего числа. «Надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать», – прокомментировал идею бойкота пенсионной реформы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В четверг, 19 июня, Госдума планирует в первом чтении обсудить правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

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