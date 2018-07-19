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Минфин назвал «не очень правильным» наличие у банка «Открытие» доли ВТБ

Минфин считает «не очень правильным» наличие в собственности банка «Открытие» крупного пакета ВТБ, решение этого вопроса обсуждается на экспертном уровне. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит ТАСС.

«Я признаю, что это неправильно, когда один коммерческий банк является владельцем крупного пакета другого коммерческого банка и они являются конкурентами. Эту ситуацию надо пытаться решить, как решить - пока непонятно», - уточнил он.

По словам заместителя министра финансов, в этом случае может обсуждаться только вопрос выкупа или мены. «Юридически передать [акции] нельзя. Мы не можем просто отнять у банка, который принадлежит одним акционерам, и передать другим <...> То есть закон об акционерных обществах прямо запрещает это. Это можно либо купить, либо на что-то поменять», - пояснил чиновник.

Сейчас владельцем 99,9% акций банка «Открытие» выступает Центробанк. На начало 2018 г. в прямом и косвенном распоряжении «Открытия» находится 14,78% голосов в уставном капитале ВТБ. В конце мая председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов сообщал, что банк не планирует продавать эти акции.

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