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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны

Чаще всего деньги с банковских карт россиян, находящихся за границей, крадут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, сообщили «РИА Новости» эксперты Сбербанка. Самый распространенный способ хищения средств — скимминг (получение данных карты с помощью специального устройства и изготовление ее дубликата).

По данным экспертов, чаще всего мошенники применяют эту технологию в небольших торговых точках или в банкоматах. Реже всего скимминг используется в крупных сетевых магазинах.

Также россияне, находящиеся за границей, часто теряют деньги из-за утраты или кражи банковской карты и пин-кода.

Эксперты советуют при совершении покупок с помощью карты за границей внимательно следить за действиями продавца, не оставлять карту вне поля зрения, не передавать ее третьим лицам, никому не сообщать и не показывать пин-код и CVV-код.

Кроме того, в Сбербанке рекомендуют перед тем, как воспользоваться банкоматом, внимательно его осмотреть. «Убедитесь, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств. Обращайте внимание на неисправности и повреждения — например, на неровно установленную клавиатуру. Если что-то вызвало подозрения, не пользуйтесь устройством», — предупредили эксперты.

В случае пропажи карты необходимо сразу связаться с банком и попросить ее заблокировать. Сбербанк также советует не оставлять без внимания свои гаджеты, которые могут быть использованы для получения доступа к картам.

Ранее специалисты банка «Ренессанс кредит» выявили, какие категории россиян чаще всего становятся жертвами карточных мошенников. Исследование показало, что больше всего карточному мошенничеству подвержены пожилые люди, а среди них – прежде всего вдовцы, а также незамужние и разведенные дамы. В среднем без учета возраста мишенью злоумышленников женщины становятся в три раза чаще, чем мужчины.

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