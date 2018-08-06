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Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка

В Арбитражный суд Москвы поступила апелляция бывшего председателя правления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на решение о законности санации банка. Жалоба банкира зарегистрирована от лица ранее подконтрольного ему Промсвязьбанка, следует из картотеки арбитража.

Ананьев обжаловал решение суда от 29 июня. Тогда арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. Ананьев в интервью «Ведомостям» подчеркивал, что категорически не согласен с решением регулятора. Его представитель в суде заявлял, что «банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность Центробанка, без судебного решения, только на основании актов самого Центробанка», что нарушает статьи Конституции.

После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.