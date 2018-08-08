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АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 68,53 млрд руб. топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По итогам проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка АСВ выяснило, что контролирующие банк лица выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также приобретение неликвидных ценных бумаг. Кроме того, руководители банка не предпринимали меры по предупреждению его банкротства, указывает АСВ.

Претензии предъявлены девяти лицам, в том числе бывшему совладельцу Пробизнесбанка Александру Железняку, бывшему председателю правления банка Дмитрию Дыльнову, а также членам правления и совета директоров.

Пробизнесбанк был опорным банком группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом. Другие банки группы ЦБ санировал.

Весной 2017 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд руб. Совладелец группы «Лайф» Сергей Леонтьев и Железняк были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Бывший начальник департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николай Алексеев признал вину в хищении 2,4 млрд руб. и дал показания на своих бывших руководителей.

Ранее АСВ по итогам инвентаризации имущества оценило недостачу в Промбизнесбанке в 85,5 млрд руб.

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