Доллар впервые с середины июня превысил 64 рубля

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Минстрой убежден в отсутствии предпосылок для «мыльного пузыря» в ипотеке

Предпосылок для формирования в России ипотечного пузыря в настоящее время не существует, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Если говорить о проценте ипотеки в валовом внутреннем продукте, он достаточно низок по сравнению с другими странами. Пока ещё напрягаться, что мы создаём мыльный пузырь, который может обрушить экономику, я бы поостерегся», — сказал Якушев.

По словам министра, в ближайшее время ипотечная ставка продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на жилье.

Ранее на этой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил о задаче по повышению доступности ипотечных кредитов для населения.

«Задачи, которые поставлены в указе (майский указ президента — ИФ), очень масштабные: нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства», — сказал он.

По его словам, законодательная база для этих целей создана, важно синхронизировать систему банковского регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли.

«Нужно не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам», — отметил Медведев.

Ранее компания «Дом.рф» обнародовала данные, согласно которым за 5 месяцев 2018 г. банки выдали россиянам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 трлн руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным россиянам в июне, составила 9,48% годовых после 9,56% в мае. Таким образом, она вновь обновила минимум за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.