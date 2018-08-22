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НПФ «Лукойл-гарант» избавился от плохих активов на 23,2 млрд рублей

НПФ «Лукойл-гарант», на базе которого были объединены НПФ группы «Открытие», завершил реализацию плохих активов на общую сумму 23,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора НПФ «Лукойл-гарант» Дениса Рудоманенко.

«В середине июля 2018 г. завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ «РГС» на общую сумму 23,2 млрд руб. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов», - сказал он.

«Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это прежде всего облигации "Открытие-холдинга", это основной объем активов», - пояснил Рудоманенко.

В середине августа «Открытие» завершило процесс объединения трех НПФ - НПФ «Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики» и НПФ «РГС». К НПФ «Лукойл-гарант» были присоединены два других фонда. На данный момент их деятельность прекращена, права и обязанности этих НПФ перешли к НПФ «Лукойл-гарант». Совокупные активы объединенного фонда оцениваются в 585,6 млрд руб., число клиентов составляет около 8 млн человек.

В конце 2017 г. Центробанк России на докапитализацию группы «Открытие» предоставил 456,2 млрд руб. Большая часть этой суммы в размере 189,1 млрд руб. была направлена на закрытие дыры в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд руб. пошло на финансовую помощь «Росгосстраху», НПФ было выделено 42,9 млрд руб. В конце июня ЦБ предоставил группе «Открытие» 42,7 млрд руб. дополнительного финансирования, из этих денег 31,8 млрд руб. направили на поддержку НПФ группы.