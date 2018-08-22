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Сбербанк откажется от овердрафтовых карт до конца года

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Сбербанк до конца года планирует прекратить предоставление овердрафта по банковским картам из-за низкой востребованности услуги, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Для предоставления клиентам постоянного доступа к кредитным средствам в продуктовой линейке Сбербанка существуют традиционные кредитные карты со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности», – уточнили агентству в пресс-службе банка. Решение о поэтапном сокращении выдачи овердрафтовых карт было принято Сбербанком еще в 2014 г.

Овердрафтовые карты позволяют клиенту уходить в минус, если средств на счете не хватает, но за это банк берет проценты.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Операторы хотят разделить расходы на «закон Яровой» с Google и Facebook

Ведомости
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Российские операторы связи предложили обязать иностранные интернет-компании, такие как Google, Facebook платить за трафик, который операторам придется хранить во исполнение «закона Яровой». Об этом пишет Reuters со ссылкой на законопроект, в котором описано такое предложение.

Законопроект вводит понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компании, подпадающие под определение, должны заключить с операторами договор и начиная с 1 января 2019 г. платить им компенсацию за хранение контента в рамках «закона Яровой». Этот закон обязывает российских операторов с 1 июля 2018 г. в течение полугода хранить все телефонные переговоры и SMS своих абонентов, а с 1 октября 2018 г. весь их интернет-трафик в течение месяца.

Если иностранные интернет-компании откажутся платить за хранение трафика, то Роскомнадзор сможет разрешить операторам ограничить скорость пропуска трафика к ресурсам такой компании.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, законопроект нацелен на Google. Несмотря на то, что компания не входит в реестр организаторов распространения информации, у нее есть сервисы, подпадающие под такое определение, а всего на сервисы Google приходится более 35% всего трафика в рунете.

По данным двух собеседников Reuteres — топ-менеджеров двух российских операторов связи, законодательную инициативу разработали «Ростелеком» и «Мегафон». Представитель Ростелекома сообщил Reuters, что компания поддерживает идею компенсации части затрат на «закон Яровой» за счет зарубежных интернет-компаний — это будет одним из способов выровнять условия между российскими и иностранными участниками рынка. В «Мегафоне» отказались комментировать законопроект. Исполнительный директор Союза LTE (в рамках этой организации обсуждается законопроект) Гульнара Хасьянова отметила, что окончательное решение документу не принято и в правительство его пока не направляли.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» попросила у Путина льгот в Западной и Восточной Сибири

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы компании при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири, передает «Интерфакс».

В документе говорится, что за счет налоговых маневров из нефтяной отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов. Сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, говорится в письме. Другие нефтедобывающие страны уже готовятся к покрытию дефицита, который в будущем ждет мировой рынок нефти, отмечает Сечин.

Необходимое в сложившихся условиях масштабное наращивание бурения в Западной Сибири можно обеспечить за счет изменения фискальных подходов, например, при помощи введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств. Если такая мера будет применена, то в 2019–2024 гг. бурение новых скважин в Западной Сибири может быть увеличено на 5000 относительно нынешних планов компаний. Это, в свою очередь, приведет к росту нефтедобычи в России на 2–7% и обеспечит поступление в бюджет до 1 трлн руб. дополнительных доходов, утверждается в письме.

По мнению Сечина, подготовка запасов в Восточной Сибири идет недостаточными темпами. На сегодняшний день из 16,7 млрд т ресурсов подготовлено к разработке только 8%. Необходимо принимать меры, которые бы стимулировали увеличение объема геологоразведочных работ. Одной из таких мер может стать введение вычетов из НДПИ на нефть понесенных затрат на геологоразведку, говорится в документе. В случае реализации такого механизма за счет дополнительных инвестиций в нерентабельные геологоразведочные проекты «Роснефти» будет обеспечен прирост подготовленных запасов и увеличение нефтедобычи более чем на 800 млн т к 2050 г., считает Сечин. К 2027 г. дополнительные поступления в федеральный бюджет составят не менее 200 млрд руб.

Минэкономразвития, рассмотревшее соответствующие предложения, поддержало направленные на развитие геологической отрасли меры. В ответе министерства, с которым ознакомился «Интерфакс», говорится, что для принятия решения о предоставлении налоговых льгот необходима комплексная оценка их целесообразности. «Роснефть» финансово-экономическое обоснование ведомству не представила, уточняется в ответе Минэкономразвития. В связи с этим ведомство не смогло определить экономический эффект, который можно получить от введения предложенных мер, и оценить степень их влияния на инвестиционную активность отраслевых предприятий.

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Финансы
Новости

НПФ «Лукойл-гарант» избавился от плохих активов на 23,2 млрд рублей

Ведомости
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НПФ «Лукойл-гарант», на базе которого были объединены НПФ группы «Открытие», завершил реализацию плохих активов на общую сумму 23,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора НПФ «Лукойл-гарант» Дениса Рудоманенко.

«В середине июля 2018 г. завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ «РГС» на общую сумму 23,2 млрд руб. Реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов», - сказал он.

«Не все сделки можно совершать в адресном формате, поэтому если говорить про пенсионные накопления, то там мы могли продать только в рынок. При этом мы фиксировали убытки, которые потом перекрывались финансовой помощью. Если говорить про имена, то это прежде всего облигации "Открытие-холдинга", это основной объем активов», - пояснил Рудоманенко.

В середине августа «Открытие» завершило процесс объединения трех НПФ - НПФ «Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики» и НПФ «РГС». К НПФ «Лукойл-гарант» были присоединены два других фонда. На данный момент их деятельность прекращена, права и обязанности этих НПФ перешли к НПФ «Лукойл-гарант». Совокупные активы объединенного фонда оцениваются в 585,6 млрд руб., число клиентов составляет около 8 млн человек.

В конце 2017 г. Центробанк России на докапитализацию группы «Открытие» предоставил 456,2 млрд руб. Большая часть этой суммы в размере 189,1 млрд руб. была направлена на закрытие дыры в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд руб. пошло на финансовую помощь «Росгосстраху», НПФ было выделено 42,9 млрд руб. В конце июня ЦБ предоставил группе «Открытие» 42,7 млрд руб. дополнительного финансирования, из этих денег 31,8 млрд руб. направили на поддержку НПФ группы.

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Бизнес
Новости

Nike закрыла магазины в ЮАР на фоне расистского скандала

Ведомости
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Nike закрыла магазины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) на фоне расистского скандала. Об этом сообщает Reuters.

Точное количество закрытых магазинов неизвестно. Nike не стала комментировать агентству эту информацию. Несколько человек видели, что закрыто как минимум два магазина в торговом центре Йоханнесбурга, отмечает Reuters. Всего у Nike 11 магазинов в Южной Африке, говорится на сайте компании: пять в Йоханнесбурге, три в Кейптауне, два в Дурбане и один в Полокване.

Ранее появилось видео, в котором человек с белым цветом кожи с южноафриканским акцентом говорит: «Не видно ни одного кафра». Раньше так европейцы называли жителей Африки, но потом это слово приобрело оскорбительный оттенок. Мужчину на этом видео зовут Адам Катцавелос, сообщает южноафриканское издание Times Live. По его данным, Адам Катцавелос женат на директоре мерчендайзинга Nike в ЮАР Келли Катцавелос.

Nike выступает против дискриминации, цитирует Times Live заявление компании. «Мы верим в силу человеческого потенциала у всех – у каждой расы, религии, национальности, пола и сексуальной ориентации. Мы также можем подтвердить, что Адам Катцавелос не является сотрудником Nike», – отмечает компания.

В январе в Йоханнесбурге демонстранты разгромили шесть магазинов H&M, напоминает Reuters. Скандал начался из-за того, что шведская компания опубликовала фотографию темнокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

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Политика
Новости

Минобороны подписало 31 контракт на поставку вооружений на 130 млрд рублей

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Минобороны подписало 31 контракт на поставку вооружений на 130 млрд руб. Об этом после процедуры подписания контрактов на форуме «Армия» в подмосковной Кубинке заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Были заключены контракты на строительство на дальневосточных верфях 6 малых ракетных кораблей проекта 22800 (контракты на строительство еще 18 таких кораблей на европейских верфях были заключены ранее), поставку двух истребителей Су-57 для Липецкого центра боевого применения ВВС, 6 истребителей МиГ-35. Также были заключены контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения «Торнадо» автозавода «Урал», 59 защищенных автомобилей «Тайфун» предприятия «Ремдизель» и 20 автомобилей «Камаз-63968» в 2018-2020 гг. Кроме того, заключены контракты на поставку более ста боевых машин десанта БМД-4 и более 50 бронетранспортеров «Ракушка» для ВДВ.

Криворучко также сообщил, что заключенный в 2016 г. контракт на поставку до 2023 г. партии из 122 танков Т-14 «Армата» и тяжелых БМП Т-15 на его базе для войсковых испытаний успешно выполняется и в этом году будут поставлены первые девять Т-14.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Экономика
Новости

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год

Ведомости
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Минэкономразвития пересмотрит прогноз на 2018 г. по оттоку капитала и курсу рубля из-за роста санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Орешкина.

По его словам, произошло усиление оттока капитала в августе. «Если посмотреть последние месяцы, то у нас довольно быстрым темпом сокращаются вложения иностранцев в российские долговые бумаги», - отметил Орешкин. По его словам, Минэкономразвития закладывает на ближайший год чуть более пессимистические ожидания по оттоку капитала. «Ожидать, что темп сокращения здесь сильно ускорится, вряд ли стоит, поэтому пересматриваем, будет чуть более слабый рубль в этот период (2018 г. - "Ведомости"), но затем мы вернемся на те тренды, которые мы ожидали», - пояснил министр.

По его словам, последние события в мире, ситуация на развивающихся рынках, финансовый кризис в Турции, проблемы, продолжающиеся в Аргентине, слабость валюты в Бразилии - все это оказывает влияние на российский рынок. «Мировой финансовый рынок сейчас очень взаимоувязан, поэтому проблема одной развивающейся страны оказывает влияние на многие рынки вокруг», - сказал Орешкин, добавив, что он не видит сейчас угроз стабильности финансового рынка. Платежный баланс остается уверенным, сказал он. Влияние волатильности на курс рубля постепенно сойдет на нет.

Согласно одобренному в июне прогнозу Минэкономразвития курс доллара на конец 2018 г. ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. - 63,8 руб. Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2018 г. составляет 60,8 руб., в 2019 г.- 63,2 руб. Отток капитала в текущем году ожидается на уровне $23,1 млрд, в 2019 г. - $15,1 млрд.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Бизнес
Новости

Credit Suisse заморозил более $5 млрд «российских денег» из-за санкций США

Ведомости
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Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (чуть более $5 млрд) на счетах, чтобы не нарушить санкции США против России, передает Reuters. Чьи деньги были заморожены, представитель банка раскрыть отказалась.

«Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, где бы он ни занимался бизнесом, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе санкций в отношении России», - заявила представитель швейцарской банковской группы.

По информации Reuters, Credit Suisse заморозил активы во II квартале 2018 г. Санкции США не действуют на территории Швейцарии, однако швейцарские банки зависимы от американского доллара, поэтому они вынуждены следовать политике США.

По информации Центробанка России, в 2017 г. около $6,2 млрд были выведены из России в Швейцарию. Это 14% от ее общего оттока капитала за границу и почти втрое превышает сумму, выведенную в США, пишет Reuters.

Два конкурента швейцарской группы - UBS и Julius Baer заявили, что с уважением относятся к международным санкциям. Однако представители этих банков отказались рассказать, были ли предприняты шаги, аналогичные действиям Credit Suisse.

В декабре 2009 г. власти США оштрафовали Credit Suisse на $536 млн за проведение операций клиентов из Ирана и Судана, в отношении которых действовали санкции. В 2014 г. французская банковская группа BNP Paribas согласилась выплатить рекордные $8,9 млрд за нарушение санкций США против Судана, Кубы и Ирана.

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Технологии
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

Ведомости
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, в который вошло 10 человек. Он опубликован на его сайте. По данным издания, суммарно за год они заработали $748,5 млн. При этом Forbes обращает внимание, что входящие в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира, чей рейтинг был составлен ранее, смогли заработать все вместе только $186 млн за год.

В этом году список самых высокооплачиваемых актеров возглавил Джордж Клуни: журнал оценил его годовой доход в $239 млн. В прошлом году его не было в этом рейтинге. Однако ему удалось увеличить заработок благодаря бизнесу, объясняет Forbes: Клуни с партнерами продали британской Diageo производителя текилы Casamigos Tequila, которого создали еще в 2013 г.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший $124 млн. Он снимается в блокбастерах, например, недавно с ним вышел фильм «Джуманджи: Зов джунглей». На третьей строчке рейтинга – Роберт Дауни-младший, чей доход Forbes оценил в $81 млн. В прошлом году актер заработал $48 млн, но его заработок вырос благодаря «Мстителям». Другой фильм Marvel помог увеличить доход Крису Хемсворту, который занимает четвертое место в рейтинге с $64,5 млн. Следом за ним в рейтинге Джеки Чан. Он заработал за последний год $45,5 млн, подсчитал Forbes.

На шестом месте списка – Уилл Смит, который заработал $42 млн. Его доход может вырасти, потому что скоро он сыграет роль Джина в диснеевском «Аладдине». На седьмой строчке – индийский киноактер Акшай Кумар, он заработал $40,5 млн. В рейтинге есть еще один представитель Болливуда – Салман Хан на девятой строчке ($38,5). На восьмом месте – Адам Сэндлер ($39,5 млн), а замыкает рейтинг Крис Эванс ($34).

В прошлом году рейтинг возглавил Марк Уолберг. Журнал оценил его заработок в $68 млн. Актеру принесли доход гонорары от фильмов «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Forbes назвал самых переоцененных актеров

Авто
Новости

МВД предложило выдавать в России водительские удостоверения с микрочипом

Ведомости
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МВД предложило встроить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронные носители информации. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов.

Проектом, который подготовило МВД, утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению, заявила «РИА «Новости» официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, документы нового поколения оснастят микрочипом и несколькими дополнительными степенями защиты. Их буду изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой будут «лазероактивными». Размеры водительского удостоверения с закругленными углами будут составлять 85,6 x 54 мм. В будущем получить документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции (ГАИ), имеющих технические возможности для их оформления.

Проектом предлагается надписи наименования документов - «водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации» - перевести на английский и французский языки. Утверждение новых образцов документов не повлечет за собой признания недействительными удостоверений и свидетельств старого образца.

С 3 августа госпошлину за выдачу удостоверения и свидетельства нового поколения повысили до 3000 и 1500 руб. соответственно. При этом госпошлина за аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель может выбрать вид получаемого документа.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

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Политика
Новости

Минобороны показало захваченный в Сирии американский комплекс Javelin

Ведомости
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На выставке захваченных в Сирии трофеев, проходящей в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2018», Минобороны России показало американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.

По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего комплекс был захвачен у боевиков запрещенного в России ИГИЛ, а до этого утрачен американскими военными. По словам собеседника «Ведомостей», сами США не поставляют эти комплексы даже своим ближайшим союзникам – сирийским курдам, и его используют силы специальных операций США. «Умеренным» боевикам в Сирии США поставляют комплексы предыдущего поколения TOW, ракеты от него также демонстрируются на выставке.

ПТРК Javelin был поставлен по решению администрации президента США Дональда Трампа Украине, и это стало наиболее известной поставкой американского «летального» оружия этой стране, они поставлялись также Грузии, Литве и Эстонии. Этот высокоэффективный комплекс реализует принцип «выстрелил и забыл» и очень прост в обращении, его аналогов российская оборонная промышленность сейчас серийно не производит.

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

Финансы
Новости

Ипотечный портфель Сбербанка вырос до рекордного уровня

Ведомости
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Портфель ипотечных кредитов Сбербанка к 1 августа достиг рекордного уровня: 3,3 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

За этот год Сбербанк успел уже выдать 448 000 ипотечных кредитов на общую сумму 828 млрд руб., что составляет рост год к году 74% (данные на 1 августа 2018 г.).

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн руб. в марте. Президент банка Герман Греф объяснял это снижением процентных ставок. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. станет рекордным из-за снижения ставки ЦБ, которая ведет к падению ставок по ипотеке.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это больше половины всех выдач российских банков, которые составили 2,02 трлн руб.

Во второй половине лета некоторые российские банки стали ухудшать условия кредитования покупателей жилья, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs. К примеру, ипотечные ставки по некоторым программам повысили Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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