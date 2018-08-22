Сбербанк откажется от овердрафтовых карт до конца года

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Операторы хотят разделить расходы на «закон Яровой» с Google и Facebook

Российские операторы связи предложили обязать иностранные интернет-компании, такие как Google, Facebook платить за трафик, который операторам придется хранить во исполнение «закона Яровой». Об этом пишет Reuters со ссылкой на законопроект, в котором описано такое предложение.

Законопроект вводит понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Компании, подпадающие под определение, должны заключить с операторами договор и начиная с 1 января 2019 г. платить им компенсацию за хранение контента в рамках «закона Яровой». Этот закон обязывает российских операторов с 1 июля 2018 г. в течение полугода хранить все телефонные переговоры и SMS своих абонентов, а с 1 октября 2018 г. весь их интернет-трафик в течение месяца.

Если иностранные интернет-компании откажутся платить за хранение трафика, то Роскомнадзор сможет разрешить операторам ограничить скорость пропуска трафика к ресурсам такой компании.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, законопроект нацелен на Google. Несмотря на то, что компания не входит в реестр организаторов распространения информации, у нее есть сервисы, подпадающие под такое определение, а всего на сервисы Google приходится более 35% всего трафика в рунете.

По данным двух собеседников Reuteres — топ-менеджеров двух российских операторов связи, законодательную инициативу разработали «Ростелеком» и «Мегафон». Представитель Ростелекома сообщил Reuters, что компания поддерживает идею компенсации части затрат на «закон Яровой» за счет зарубежных интернет-компаний — это будет одним из способов выровнять условия между российскими и иностранными участниками рынка. В «Мегафоне» отказались комментировать законопроект. Исполнительный директор Союза LTE (в рамках этой организации обсуждается законопроект) Гульнара Хасьянова отметила, что окончательное решение документу не принято и в правительство его пока не направляли.