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Курс доллара обновил максимум с начала года

Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг достиг максимального с начала года значения, приблизившись к отметке в 68,67 руб./$.

Стоимость американской валюты в ходе торгов 23 августа доходила до 68,665 руб. (+64 коп., или 0,9%, к закрытию предыдущих торгов). До этого дороже всего в 2018 г. доллар стоил 13 августа – тогда максимальная цена составляла 68,66 руб.

К 10.45 мск американская валюта торгуется по цене 68,56 руб. (+0,8%), евро – 79,3 руб. (+0,5%).

Рубль слабеет в последние дни на фоне ожидающегося объявления новых санкций США. Госдеп сообщал, что санкции против России в связи с «делом Скрипалей» будут введены примерно с 22 августа. Также на рубль негативно влияет возобновление с 20 августа покупок Центробанком иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Если в пятницу и понедельник ЦБ купил валюты на 17,5 млрд руб., то во вторник уже нарастил закупки до 20,1 млрд руб.