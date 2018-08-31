Аргентинский песо прервал многодневный обвал

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Аргентинский песо в пятницу прервал длившийся 11 торговых сессий обвал к доллару, пишет FT. Накануне аргентинская валюта достигла нового минимума в 41,36 песо за доллар после решения ЦБ страны поднять ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. В день начала обвала 16 августа за доллар давали около 30 песо.
В пятницу аргентинская валюта отскочила от минимума на 4,5% до 36,88 песо за доллар. Аргентинский песо остается худшей по динамике валютой, утратив 50% стоимости с начала года.
Падение на этой неделе произошло из-за неудачного обращения президента Аргентины Маурисио Макри, который попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи по программе на $50 млрд, о которой страна договорилась в начале лета. Он объяснил это желанием «гарантировать выполнение финансовой программы на следующий год» и «устранить любую неопределенность, которая может быть вызвана ухудшением международного фона». При этом в июне Аргентина уже получила от МВФ $15 млрд.
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МИД России считает, что целью убийства главы ДНР Александра Захарченко был срыв политического урегулирования в Донбассе, и призывает Украину остановить «партию войны».
«Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», - говорится в заявлении МИДа.
По мнению МИДа, Захарченко погиб в результате террористического акта и это «трагическая весть». «Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины. Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалации противостояния в Донбассе», - говорится в заявлении.
Сегодня же президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье Захарченко, назвал его убийство «опасной ставкой на дестабилизацию ситуации».
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу при взрыве у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов ДНР Александр Тимофеев.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который сегодня погиб при взрыве в Донецке. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию ситуации» в Донбассе и пообещал жителям региона, что «Россия всегда будет вместе с вами».
Президент России считает убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», - констатировал президент. Он рассчитывает, что организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание.
«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», - завершил Путин.
После убийства Захарченко МИД России в лице своего представителя Марии Захаровой не исключил причастности к нему киевских властей. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
1/7
РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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При взрыве, который произошел в пятницу на заводе им. Свердлова в Дзержинске, погибли трое рабочих, еще четыре человека госпитализированы, сообщило нижегородское управление Следственного комитета России (СКР). Кроме того, двое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о троих погибших и троих пострадавших. Информация о правопаших без вести не поступала.
По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По данным следователей, угрозы повторного возгорания нет.
Завод им. Свердлова под Нижним Новгородом – крупное оборонное предприятие, которое, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.
Днем в пятницу на заводе произошел взрыв, который привел к возгоранию. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин.
Политика
Новости
Донецк закрыт для въезда и выезда после убийства главы ДНР Захарченко
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Въезд и выезд в Донецк закрыты после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявило оперативное командование ДНР. «Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом», - сказал «Интерфаксу» представитель командования.
По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается спокойной. «Народная милиция ДНР контролирует ситуацию», - сказал он.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. По последним данным, он получил ранение головы, несовместимое с жизнью. С тяжелым ранением госпитализирован второй человек в республике - министр финансов Александр Тимофеев. Представитель МИД России Мария Захарова не исключила связи киевских властей с «терактом», СБУ Украины назвала причиной произошедшего внутренние разборки или вмешательство России.
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области, госпитализирован в тюремную больницу. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
«Во ФСИН рассказали, что за два месяца Улюкаев был госпитализирован дважды, первый раз с 5 по 25 июля, второй раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор проходит терапию в тюремной больнице», — рассказала Меркачева. Диагноз правозащитникам не сообщили, ранее, по ее словам, экс-министр жаловался на проблемы с желудком и давлением.
Руководитель ОНК Тверской области Игорь Эльгардт рассказал ТАСС, что это была плановая госпитализация, а не экстренный случай. «Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — подчеркнул Эльгардт.
В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за получение взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр вину не признал, он считает себя жертвой провокации.
Исправительная колония строгого режима, в которой Улюкаев отбывает наказание, предназначена для впервые осужденных. По данным на 1 января, в ней находилось почти 1500 человек.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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«Есть все основания полагать», что за убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко стоит киевский режим, заявила сегодня представитель МИД России Мария Захарова.
«В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко», - сказала она журналистам. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в самом центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.
Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».
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Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.
По словам собеседника агентства, задержано несколько «украинских диверсантов» и связанных с ними лиц. Задержание проводилось на проспекте Богдана Хмельницкого. «Подозреваемых задержали в автомобиле», – добавил источник, уточнив, что для этого перекрывалось движение по улице.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка, еще четыре человека получили ранения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству ДНР.
Администрация ДНР подтвердила информацию о гибели Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. «К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта», – сказала представитель администрации.
Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 метрах от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По словам источника, глава республики редко там появлялся.
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.
Политика
Новости
Власти Петербурга согласовали сторонникам Навального акцию против пенсионной реформы
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Смольный согласовал сторонникам оппозиционера Алексея Навального митинг против повышения пенсионного возраста в Петербурге в единый день голосования 9 сентября. Об этом штаб Навального сообщил со ссылкой на официальное письмо комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.
«Нам предложили перенести митинг на площадь Ленина [у Финляндского вокзала], а дату и время оставить прежними - 9 сентября, 2 часа дня. Да, это, конечно, не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем», - говорится в сообщении штаба. Теперь оппозиционеры считают своей целью «оповестить о крупнейшем митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября как можно больше людей».
9 сентября Алексей Навальный организовывает митинги против пенсионной реформы в десятках городов России. Сам политик в них участия не примет: он отбывает 30 суток административного ареста. В Москве власти не согласовали заявку на митинг-шествие.
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В московском аэропорту «Шереметьево» больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров. Такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдения требований закона «О персональных данных», сообщила пресс-служба аэропорта.
«Теперь дикторы службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что изменения касаются пассажиров всех авиакомпаний и классов полетов. Пресс-служба аэропорта напомнила, что посадка на все рейсы заканчивается строго за 20 минут до вылета.
Ранее первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин сообщил «Ведомостям», что аэропорт хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса. В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование «Шереметьево», и аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга — пяти звезд. Инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 млн руб.
Международный аэропорт «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет более 200 направлений. В 2017 г. аэропорт обслужил более 40 млн пассажиров, что на 17,8% выше 2016 г.
Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax
Tokyo International Airport
По оценке Skytrax, рейтинг «пять звезд» есть только у девяти аэропортов. На фото: аэропорт Ханэда, Токио. Базовые авиакомпании: Japan Airlines, All Nippon Airways
1/9
wikimedia
Аэропорт Гонконг, Гонконг. Базовая авиакомпания: Cathay Pacific
2/9
REUTERS
Аэропорт Чанги, Сингапур. Базовая авиакомпания: Singapore Airlines
3/9
landrum
Аэропорт Инчхон, Cеул. Базовые авиакомпании: Korean Air, Asiana Airlines
4/9
Lino Mirgeler / dpa / ТАСС
Аэропорт Франц-Йозеф Штраус, Мюнхен. Базовая авиакомпания: Lufthansa
5/9
Kamran Jebreili / AP Photo
Аэропорт Хамад, Доха. Базовая авиакомпания: Qatar Airways
6/9
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Аэропорт Мэйлань, Хайкоу (Китай). Базовая авиакомпания: Hainan Airlines
7/9
wikimedia
Аэропорт Тюбу, Токонамэ (Япония). Базовая авиакомпания: Japan Airlines
8/9
Егор Алеев / ТАСС
Аэропорт Гейдар Алиев, Баку. Базовая авиакомпания: Azerbaijan Airlines (AZAL)
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С 1 сентября Сбербанк запустит мобильное приложение для детей «СберKids». Об этом сообщил сам банк.
Приложение предназначено для детей от 6 до 13 лет. В нем родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка. Родители получат возможность переводить на нее деньги на карманные расходы. Для этого родителям также надо будет установить приложение. Ребенок, в свою очередь, сможет расплачиваться телефоном, если он оснащен возможностью бесконтактной оплаты, в магазинах и интернете (за исключением иностранных интернет-магазинов).
Максимальный ежемесячный оборот по такой карте не может превышать 40 000 руб., следует из сообщения Сбербанка. Возможности снимать наличные или переводить средства с такой карты также не предусмотрено. На карту будет распространяться бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».
«Мобильное приложение "СберKids" — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей», - отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова (ее слова есть в сообщении).
Скачать приложение можно будет в магазинах AppStore и Google Play.
Политика
Новости
США включили в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники
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Министерство торговли США внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Соответствующее уведомление будет официально опубликовано 4 сентября в правительственном вестнике Federal Register и уже размещено для ознакомления на сайте этого издания.
Деятельность НИИМЭ «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики» США, следует из документа. Помимо российского научного института в список попали еще 14 структур из Китая, Гонконга, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании.
АО «НИИ молекулярной электроники» — ведущий научно-исследовательский центр «Группы НИИМЭ» в составе отраслевого холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»), говорится на сайте института. Предприятия группы НИИМЭ образуют крупнейший в России комплекс по проведению исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий.
НИИ молекулярной электроники на постоянной основе сотрудничает зарубежными научными центрами в Бельгии, Франции, Голландии, Швейцарии, США и других странах. Институт проводит научные исследования по федеральным программам Минпромторга России, Минобрнауки, «Роскосмоса».