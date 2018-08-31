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Аргентинский песо прервал многодневный обвал

Аргентинский песо в пятницу прервал длившийся 11 торговых сессий обвал к доллару, пишет FT. Накануне аргентинская валюта достигла нового минимума в 41,36 песо за доллар после решения ЦБ страны поднять ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. В день начала обвала 16 августа за доллар давали около 30 песо.

В пятницу аргентинская валюта отскочила от минимума на 4,5% до 36,88 песо за доллар. Аргентинский песо остается худшей по динамике валютой, утратив 50% стоимости с начала года.

Падение на этой неделе произошло из-за неудачного обращения президента Аргентины Маурисио Макри, который попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи по программе на $50 млрд, о которой страна договорилась в начале лета. Он объяснил это желанием «гарантировать выполнение финансовой программы на следующий год» и «устранить любую неопределенность, которая может быть вызвана ухудшением международного фона». При этом в июне Аргентина уже получила от МВФ $15 млрд.