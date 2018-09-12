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ВТБ поможет «Почте России» ускорить доставку посылок

Банк ВТБ и «Почта России» создадут совместное предприятие (СП) в сфере логистики для ускорения доставки посылок на паритетных началах. Каждая сторона вложит в проект в течение трех лет по 10,2 млрд руб., передает «Интерфакс» с церемонии подписания соответствующего соглашения.

Стороны договорились учредить АО «Национальные логистические технологии» для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 000 кв. м. Строительство будет финансироваться через вклады в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск логистических центров позволит обеспечить доставку купленных в интернете товаров на следующий день после онлайн-заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Первый уровень терминалов состоит из семи логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, они расположатся в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и доставку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Второй уровень терминалов из 10 центров расположится в городах с населением более 1 млн человек, они будут оборудованы автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов из 21 центра обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 000 человек.

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов оценивал общие инвестиции в проект в 24 млрд руб. Он также сообщал, что «Почта России» планирует ускорить доставку посылок из Китая и в ближайшее время начнет развивать экспресс-канал доставки, что позволит сократить ее сроки с текущих двух-трех недель до одной недели, а в перспективе – до трех дней. Это коснется товаров стоимостью $10–15.

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