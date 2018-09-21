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Курс евро опустился ниже 78 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи в пятницу упал ниже 78 руб. На открытии торгов евро дорожал к рублю – курс европейской валюты поднимался на 27 коп. к закрытию предыдущего торгового дня, до 78,3 руб. Однако затем динамика изменилась и курс опустился до 77,93 руб. (-11 коп.). По состоянию на 10.40 мск евро стоит около 78 руб.

В начале торгов доллар подорожал на 37 коп. до 66,64 руб., однако потом начал дешеветь. Курс американской валюты падал до 66,14 руб. (-13 коп. к закрытию). По состоянию на 10.40 мск доллар стоит 66,23 руб. (-3 коп.).

Официальный курс Центробанка на 21 сентября составляет 66,47 руб. за доллар и 77,75 руб. за евро.

На этой неделе, после решения ЦБ поднять ключевую ставку и продлить приостановку закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина до конца года, курс рубля начал отыгрывать произошедшее в августе и сентябре падение.

В четверг США ввели санкции против 27 россиян и шести компаний, которые Вашингтон связывает с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой.