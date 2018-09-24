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Райффайзенбанк оформил первую электронную ипотечную закладную в блокчейн

Райффайзенбанк выпустил электронную ипотечную закладную, запись о которой хранится и учитывается в блокчейн-реестре. Для проведения сделки банк использовал децентрализованную депозитарную систему (ДДС) на платформе «Мастерчейн». Об этом говорится в сообщении банка. Райффайзенбанк стал первой кредитной организацией, которая провела такую сделку на российском рынке.

Электронная закладная — это файл в формате xml, который содержит информацию о залогодателе и заемщике, название, дату и место заключения кредитного договора, сумму ипотечного кредита и срок уплаты, название и описание приобретаемого в ипотеку имущества.

«Мастерчейн» представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Платформа разрабатывается под эгидой Центробанка с 2016 г. В проекте участвуют крупнейшие банки, состоящие в ассоциации «Финтех». «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ассоциации «Финтех» отмечает, что Сбербанк (входит в ассоциацию) провел такую же сделку на «Мастерчейне» в тестовом формате.

В сообщении Райффайзенбанка уточняется, что передача депозитарных операций по электронным закладным в блокчейн повысит безопасность хранения данных, снизит операционные затраты депозитариев, а также сократит время проведения сделки как для банка, так и для клиентов. Обычно клиенту, после оформления ипотеки, нужно повторно посетить банк для передачи закладной на хранение, в новом же формате прием закладной на депозитарный учет и хранение происходит дистанционно, пояснил начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Оформлять электронные закладные стало возможно с 1 июля, после вступления в силу изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Первую сделку с использованием нового формата ценной бумаги совершил Сбербанк. Тогда хранение, учет и подтверждение прав по электронной закладной осуществляли только депозитарии Сбербанка, ДДС в сделке не использовалась. Сбербанк уточнял, что начать использовать ДДС для совершения депозитарных операций по электронным закладным планирует с I квартала 2019 г.

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