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Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялась выше отметки $81 за баррель. Ранее сегодня она впервые с ноября 2014 г. превысила $80,60 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 мск торгуются на уровне $81,05 за баррель, подорожав на 2,74%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличились на 2,14% — до $72,33 за баррель.

Brent зафиксировала предыдущий максимум текущего года в мае, тогда цены достигали $80,50 за баррель.

В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они решили не повышать добычу нефти. Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в альянс государства. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Эти две страны суммарно производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти.

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