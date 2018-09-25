ЦБ призвал фиксировать процесс продажи сложных финансовых инструментов
Первый зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов заявил, что финансовые организации, продающие сложные инструменты инвесторам, должны фиксировать процесс продажи. По его словам, в будущем это поможет им защищать свои интересы в случае судебных претензий, передает ТАСС.
«Финансовый посредник является сильной стороной. Следовательно, он должен доказывать в суде, что он правильно все продавал, очень важны видеозаписи, очень важны записи телефонных переговоров, очень важна документация. То есть сам процесс продажи сложных финансовых инструментов нужно фиксировать», – заявил Швецов.
По мнению зампреда, участники финансового рынка на примере Сбербанка и «Транснефти» поняли, почему необходимо фиксировать процесс продажи финансовых инструментов. Сам процесс продажи должен быть правильным, сказал он. «Если вы зафиксировали, как неправильно продали, то это вряд ли вам в суде поможет», – уточнил Швецов.
В январе 2017 г. «Транснефть» подала в суд на Сбербанк. Компания потребовала вернуть выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах 66,5 млрд руб. Эти средства компания потеряла в конце 2014 г. из-за девальвации рубля. «Транснефть» утверждала, что не знала о рисках подобных сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы признал сделку недействительной. Позже апелляционный суд признал правоту Сбербанка, однако «Транснефть» обжаловала это решение. Позже стороны сообщили о планах заключить мировое соглашение. Об отказе Сбербанка и «Транснефти» от взаимных претензий было объявлено 28 декабря 2017 г.