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«Русский стандарт» потребовал взыскать с «Домашних денег» 140 млн рублей

Банк «Русский стандарт» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с микрофинансовой компании «Домашние деньги» 139,96 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был направлен в суд 1 октября. Детали искового заявления в картотеке дел не указаны. Представители «Русского стандарта» и «Домашних денег» отказались от комментариев.

«Домашние деньги» в апреле допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб.

Ситуация обострилась в августе, когда Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало иски о банкротстве «Домашних денег» и их бенефициара Евгения Бернштама.

В конце августа Центробанк исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций. В качестве причины регулятор указал неоднократное нарушение требований законодательства.