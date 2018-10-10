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Санируемый «Роскосмосом» Фондсервисбанк получил еще 6 млрд рублей

Фондсервисбанк получил еще 6 млрд руб. на санацию, свидетельствует отчетность кредитной организации. Общая сумма финансирования банка достигла 45 млрд руб. Представитель Центробанка заявил «Интерфаксу», что Фондсервисбанк получил дополнительные средства «в соответствии с предусмотренным ранее планом участия условиями по оказанию финансовой помощи банку».

В отчетности Фондсервисбанка по РСБУ за первое полугодие указывается, что срок санации будет продлен до конца 2032 г., а банк получит от АСВ дополнительную финансовую помощь в виде займа. По состоянию на 1 июля долг Фондсервисбанка перед АСВ вырос до 45 млрд руб. с прежней суммы 39 млрд руб.

Фондсервисбанк находится на санации с 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на его санацию 39 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. До мая санатором Фондсервисбанка был дочерний банк госкорпорации «Ростех» — Новикомбанк. Позже АСВ сообщило, что в оздоровлении банка примет участие его крупнейший кредитор — «Роскосмос». В результате часть задолженности госкорпорации была переоформлена в субординированный депозит.

В обновленном плане санации говорилось, что Фондсервисбанк в дальнейшем будет обеспечивать «значительную часть потребностей «Роскосмоса» и организаций госкорпорации в банковском обслуживании». В июле правительство определило Фондсервисбанк в качестве головного банка для «Роскосмоса».