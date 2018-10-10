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ПИК заключила первую сделку по проектному финансированию с эскроу-счетами

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Группа компаний ПИК и банк ВТБ заключили первую сделку по проектному финансированию застройщика на 19,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба девелопера. Застройщик планирует направить эти средства на строительство ЖК «Дмитровский парк».

Сделка стала крупнейшей в России по проектному финансированию с использованием счетов эскроу и первой для группы, говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, меняющий систему финансирования жилищного строительства в стране. Согласно новому законодательству, договор долевого участия в строительстве вскоре заменят счета эскроу, на которых будут аккумулироваться средства дольщиков. Застройщики не смогут пользоваться этими средствами до окончания строительства. Возводить дома они будут на средства банков в рамках проектного финансирования.

С 1 июля застройщики могут воспользоваться новой системой финансирования добровольно. С 1 июля 2019 г. использование эскроу-счетов станет для них обязательным.

Группа ПИК — один из крупнейших публичных девелоперов в России и крупнейший застройщик в Москве и Подмосковье. Контролирующим акционером «ПИК» с долей чуть менее 75% является Сергей Гордеев.

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве

Ведомости
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Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве и оштрафовал сеть на 1,5 млн руб. за многочисленные нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рестораны, согласно решениям районных судов, закрыты на срок от 12 до 90 суток для устранения нарушений. В ходе внеплановых проверок служба сняла с продажи и уничтожила почти 500 кг продукции сети с истекшим сроком годности, без сопроводительной документации и маркировочных ярлыков. Проверки проходили в августе и в сентябре. Нарушения ведомство нашло во всех ресторанах сети.

Вопросы у Роспотребнадзор вызвало санитарно-техническое состояние производственных помещений. Служба отмечает, что сеть ресторанов не контролирует качество и безопасность продуктов питания и не соблюдает нормы их хранения. Персонал не носит санитарную одежду, работает в украшениях, не использует перчатки при приготовлении блюд. В производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи, говорится в сообщении.

Первый ресторан «Суши WOK» открылся в 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает свыше 600 заведений, говорится на сайте компании. Более 350 ресторанов сети работает по франшизе.

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Политика
Новости

Кудрин назвал единственный показатель успешности внешней политики России

Ведомости
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Внешняя политика России должна быть нацелена на улучшение отношений с Западом, поскольку при ужесточении санкций цели развития экономики становятся недостижимыми, сказал сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, сейчас отсутствие новых санкций является критерием успешной внешней политики страны.

«Мы должны четко осознать: если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — цитирует Кудрина "Интерфакс". — Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».

«У нас нет таких глобальных проблем для России, рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами. Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения этих целей, которые поставил президент», — считает председатель СП.

Согласно планам правительства, российская экономика должна к 2021 г. выйти на темпы роста выше 3% за счет «структурных изменений», куда входят и нацпроекты из нового майского указа Владимира Путина. Ускорение экономики чиновники собираются обеспечить увеличением инвестиций – за шесть лет их доля в ВВП должна превысить 25%. Накануне МВФ улучшил оценку роста российского ВВП на 2019 г. с 1,5% до 1,8%. При таком росте динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из доклада МВФ.

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Политика
Новости

В Подмосковье застрелена следователь МВД по особо важным делам

Ведомости
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В подмосковном Красногорске была застрелена старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Об этом говорится в сообщении областного главка Следственного комитета России (СКР).

Убийство произошло около 7:00. Преступник выстрелил в следователя, когда она выходила из подъезда дома в поселке Архангельское. От полученного огнестрельного ранения в шею сотрудница МВД скончалась на месте происшествия.

Погибшая занимала пост старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО и носила звание подполковника. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пресс-служба ведомства не назвала имя погибшей. По данным телеканала РЕН, убита Евгения Шишкина. Телеканал уточнил, что в январе на нее уже была совершена попытка покушения.

Политика
Новости

МИД России призвал не заботиться об имидже России на Западе

Ведомости
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Запад — противник России, поэтому заботиться об имидже страны в его глазах было бы странно, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Financial Times.

«Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании... является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития, — сказал Рябков. — Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?»

По мнению Рябкова, позицию Москвы никак не смягчит и недавнее обвинение со стороны Нидерландов, Великобритании и США в хакерской атаке на офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, якобы в попытке получить материалы расследования отравления Скрипалей. «Если кто-то полагает, что это подействует на Россию и каким-то образом заставит ее поколебаться, это совершенно превратное впечатление. Напротив, согласованное давление лишь уменьшает шансы реального урегулирования», — сказал замминистра иностранных дел (цитата по FT).

Оценивая состояние российско-американских отношений, Рябков сказал, что «ситуация гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее, самых "холодных" моментов [холодной войны]».

Любые надежды на улучшение после встречи лидеров России и США в Хельсинки быстро улетучились, констатировал Рябков. «Даже самые первичные, самые рудиментарные признаки перспектив налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений», — сказал он.

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Политика
Новости

Путин поручил подписать протокол о защите персональных данных за рубежом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству иностранных дел подписать протокол изменений в европейскую Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Протокол, который еще не подписан Россией, предусматривает передачу персональных данных получателю из страны, не подписавшей конвенцию, только если это государство или организация обеспечат адекватный уровень защиты данных. Исключениями могут быть законные государственные интересы или договоренности сторон в соответствии с национальным правом. США к конвенции не присоединились, но такая возможность существует.

Принятие протокола позволит защитить интересы субъектов персональных данных в Евросоюзе и в России от действий транснациональных компаний в случае попыток распространить правила обработки персональных данных, принятые в их домашней юрисдикции, на те страны, где они осуществляют свою деятельность, пишет «Интерфакс». В число новых требований, которые вводятся протоколом, входят, в частности, обязательства по информированию о взломе баз, содержащих персональные данные, а также провозглашается принцип «минимизации данных», подлежащих обработке.

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Финансы
Новости

Санируемый «Роскосмосом» Фондсервисбанк получил еще 6 млрд рублей

Ведомости
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Фондсервисбанк получил еще 6 млрд руб. на санацию, свидетельствует отчетность кредитной организации. Общая сумма финансирования банка достигла 45 млрд руб. Представитель Центробанка заявил «Интерфаксу», что Фондсервисбанк получил дополнительные средства «в соответствии с предусмотренным ранее планом участия условиями по оказанию финансовой помощи банку».

В отчетности Фондсервисбанка по РСБУ за первое полугодие указывается, что срок санации будет продлен до конца 2032 г., а банк получит от АСВ дополнительную финансовую помощь в виде займа. По состоянию на 1 июля долг Фондсервисбанка перед АСВ вырос до 45 млрд руб. с прежней суммы 39 млрд руб.

Фондсервисбанк находится на санации с 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на его санацию 39 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. До мая санатором Фондсервисбанка был дочерний банк госкорпорации «Ростех» — Новикомбанк. Позже АСВ сообщило, что в оздоровлении банка примет участие его крупнейший кредитор — «Роскосмос». В результате часть задолженности госкорпорации была переоформлена в субординированный депозит.

В обновленном плане санации говорилось, что Фондсервисбанк в дальнейшем будет обеспечивать «значительную часть потребностей «Роскосмоса» и организаций госкорпорации в банковском обслуживании». В июле правительство определило Фондсервисбанк в качестве головного банка для «Роскосмоса».

Финансы
Новости

SoftBank может инвестировать до $20 млрд в нью-йоркскую сеть коворкингов

Ведомости
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Японская телекоммуникационная компания SoftBank планирует инвестировать от $15 млрд до $20 млрд в нью-йоркский коворкинговый стартап WeWork в обмен на контрольную долю в компании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка будет профинансирована за счет резервов Vision Fund — фонда, созданного SoftBank при участии суверенных фондов Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также других инвесторов. Фонд специализируется на инвестициях в технологический сектор и уже владеет 20% в WeWork. SoftBank впервые инвестировал в стартап через Vision Fund в августе 2017 г. Тогда WeWork получил $4,4 млрд в рамках акционерного финансирования, в августе этого года — еще $1 млрд, разместив в пользу SoftBank субординированные конвертируемые облигации.

WeWork, созданная в 2010 г., создает рабочие пространства для бизнесменов. Компания арендует более 265 000 офисов в 287 зданиях. Согласно данным Cushman & Wakefield, она занимает больше офисных пространств на Манхэттене, чем любая другая компания. С момента основания стартап привлек более $6 млрд. Помимо SoftBank в него вкладывались венчурный фонд Benchmark, китайская Hony Capital и подразделение JPMorgan Chase & Co. в сфере управления активами.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Бизнес
Новости

Основатель «Вкусвилла» откроет городские фермы для выращивания зелени

Ведомости
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Основатель и владелец сети магазинов «Вкусвилл» Андрей Кривенко вложился через фонд TealTech Capital в компанию «Местные корни», которая занимается созданием сети вертикальных городских ферм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон. Фонд инвестировал в проект 6 млн руб.

В вертикальных фермах используется технология аэропоники, когда корни растений находятся в специальной емкости, куда поступает питательный раствор из органических удобрений. ООО «Местные корни», согласно данным ЕГРЮЛ, создано в Москве в августе. 10% компании владеет АО «Тилтех», по 45% — у ее гендиректора Андрея Галгашова и Татьяны Дубовской.

До конца года компания планирует запустить в Москве первую очередь фермы на 8 т базилика и рукколы в год и начать поставки. На начальном этапе покупателем продукции будет только «Вкусвилл». За три года в Москве и крупных городах компания планирует открыть десять площадок для выращивания зелени общей мощностью 1000 т в год. Потенциальный оборот рынка этой продукции с сити-ферм оценивается в 70 млрд руб.

Среди основателей фонда TealTech Capital — председатель совета директоров ГК «Агама» (перерабатывает и поставляет морепродукты) Юрий Алашеев и руководитель медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко. По собственным данным, фонд управляет проектами на $50 млн. Среди них мобильное приложение для получения информации о лекарствах SAD Labs, сервис по обработке медицинской документации MedProfile и другие. В сентябре стало известно, что фонд займется развитием сети гинекологических клиник, в которые намерен вложить 300 млн руб.

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Политика
Новости

СКР завел уголовное дело после инцидента с пассажирским лайнером в Якутске

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в Якутске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» произошел в ночь на 10 октября. При приземлении в аэропорту «Якутск» самолет выкатился за пределы летного поля и у него сломалось шасси. Самолет получил и другие повреждения, уточняет ведомство. На борту находился 91 пассажир, в том числе семь детей, и пять членов экипажа. Все они покинули борт по надувному трапу. В результате ЧП пострадали четыре пассажира.

В связи с происшествием аэропорт был временно закрыт, а часть рейсов перенаправили на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района. Позже аэропорт открыли для отправки самолетов.

Источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что инцидент мог произойти из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. Источник «Интерфакса», знакомый с расследованием, заявил, что лайнер мог выкатиться за пределы ВВП из-за ненадлежащего состояния полосы. «Ее обработка либо была недостаточной, либо не проводилась вовсе. В результате она на отдельных участках покрылась льдом», — сказал собеседник агентства.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили участников и свидетелей авиапроисшествия. Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также начала проверку в связи с повреждением самолета.

Политика
Новости

СМИ сообщили об увольнениях в курируемом Сурковым управлении Кремля

Ведомости
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Кремлевское управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией покинут до половины сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Управление возглавляет Олег Говорун, курирует — помощник президента Владислав Сурков.

В управлении работают несколько десятков человек. Их уведомили о выводе за штат, а половине рекомендовали искать новую работу, рассказал собеседник издания, близкий к Кремлю.

Под сокращения может попасть заместитель руководителя управления Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики в Донбассе. Увольнения могут затронуть и кураторов Донецкой и Луганской народных республик, где 11 ноября состоятся выборы руководства республик и депутатов. По словам одного из источников издания, выборы там «фактически пройдут без участия сотрудников управления», которые уже выведены за штат и «сидят на чемоданах». «Управление, по сути, не контролирует эти выборы и политические процессы в республиках. Возникает вопрос, кто тогда этим занимается», — сказал источник РБК.

Ранее в октябре президент Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Согласно указу, пост руководителя управления сохранит Говорун.

В мае, после президентских выборов, источники РБК сообщали о возможной отставке Суркова с поста помощника президента. Издание поясняло, что стратегия Москвы на украинском направлении зашла в тупик: минские соглашения не исполняются, а у Суркова сложные отношения с разными ведомствами, в том числе с Пятой службой ФСБ, отвечающей за контрразведку на территориях самопровозглашенных республик в Донбассе. «Ситуация в республиках не улучшается, но такую фигуру, как Владислав Сурков, нельзя так просто уволить, поэтому через урезание ресурсов управления его фактически «мягко понизили», — подытожил источник издания, близкий к Кремлю.

Политика
Новости

Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом

Ведомости
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Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии. Пока что аэропорт открыт только на вылет.

В среду в аэропорту Якутска самолет после посадки во время руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщало МЧС. Пока что причина неизвестна. По данным «Интерфакса», у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что ЧП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. После происшедшего аэропорт Якутска закрыли, ближайшие рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с повреждением пассажирского самолета при приземлении в аэропорту Якутска, передает «Интерфакс».

На борту самолета находились 91 пассажир, в том числе 7 детей и 5 членов экипажа, сообщила авиакомпания «Якутия». Никто из них не пострадал. По данным авиакомпании, четверо обратились в медпункт аэропорта. «Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – сказал «Интерфаксу» представитель медпункта.

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