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ПИК заключила первую сделку по проектному финансированию с эскроу-счетами

Группа компаний ПИК и банк ВТБ заключили первую сделку по проектному финансированию застройщика на 19,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба девелопера. Застройщик планирует направить эти средства на строительство ЖК «Дмитровский парк».

Сделка стала крупнейшей в России по проектному финансированию с использованием счетов эскроу и первой для группы, говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, меняющий систему финансирования жилищного строительства в стране. Согласно новому законодательству, договор долевого участия в строительстве вскоре заменят счета эскроу, на которых будут аккумулироваться средства дольщиков. Застройщики не смогут пользоваться этими средствами до окончания строительства. Возводить дома они будут на средства банков в рамках проектного финансирования.

С 1 июля застройщики могут воспользоваться новой системой финансирования добровольно. С 1 июля 2019 г. использование эскроу-счетов станет для них обязательным.

Группа ПИК — один из крупнейших публичных девелоперов в России и крупнейший застройщик в Москве и Подмосковье. Контролирующим акционером «ПИК» с долей чуть менее 75% является Сергей Гордеев.