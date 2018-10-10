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Стал известен адресат первого в Британии требования о раскрытии источников богатства

Адресатом требования о раскрытии источников богатства, которое впервые было предъявлено в Великобритании в этом году, оказалась Замира Хаджиева, жена Джахангира Хаджиева, который в 2001-2015 гг. возглавлял Международный банк Азербайджана. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на истечение срока установленного судом запрета на распространение этой информации.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в этом году впервые направило так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Они были связаны, как сообщалось, с женой руководителя государственного банка одной из развивающихся стран. В июле ответчица попросила отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. В частности, за десятилетие она потратила в универмаге Harrods около 16 млн фунтов стерлингов ($21 млн), а в один день купила там ювелирных украшений на 150 000 фунтов (более $197 000). Один из объектов недвижимости, в отношении которого было направлено требование UWO, – дом в лондонском районе Knightsbridge (недалеко от Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5 млн фунтов. Другой объект – участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride; земля была куплена в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы, но NCA связывает их с Замирой Хаджиевой.

Ее муж был в 2016 г. приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы за хищение, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и по другим обвинениям, а также к штрафу почти в $40 млн. Хаджиев обвинений не признал, его жена и ее адвокат назвали их на июльских слушаниях в Лондоне «абсолютно несправедливыми». Адвокат также описал Хаджиева как типичного «жирного кота – международного банкира», ведущего соответствующий образ жизни.