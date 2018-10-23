«ФК Открытие» создаст филиал в Греции на базе отделения Бинбанка

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Россияне оценили уровень приемлемого дохода после выхода на пенсию

Жить на одну государственную пенсию в России намерено лишь 16% потенциальных пенсионеров. Таков результат опроса рекрутингового агентства SuperJob, на который ссылается «Российская газета». В среднем респонденты хотели бы получать на пенсии по 37 000 руб.: мужчин устроил бы доход в 38 900 руб., женщин – в 35 800 руб.

Работать и подрабатывать по достижении пенсионного возраста готовы 29% опрошенных, фиксирует исследование. Еще 19% рассчитывают на личные сбережения. На помощь детей, как и на доходы от негосударственных пенсионных фондов готовы полагаться по 3% респондентов. Затруднились с ответом 23% опрошенных. При этом на дополнительный заработок, как и на государственную пенсию больше рассчитывают респонденты старше 45 лет (35 и 25% соответственно). В накопления верит молодежь – до 24 лет (25%).

Аналогичным образом голоса в пользу источников доходов распределялись и год назад, до объявления о повышении пенсионного возраста, отмечает издание. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

Ранее Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста, подсчитал, что в среднем работающий пенсионер с учетом пенсии получает 46 000 руб. в месяц. При этом средняя зарплата обычного работника – 42 000 руб. Исследование банка также показало, что его клиенты не спешат на пенсию: через пять лет после достижения пенсионного возраста работать продолжают 50% всех зарплатных клиентов Сбербанка, в том числе 70% женщин.

По данным аналитиков РАНХиГС, в 2017 г. 55–64-летние работники зарабатывали на 21–27% меньше 30–34-летних. Еще в 2005 г. разрыв был меньше – 55–59-летние работники зарабатывали лишь на 5% меньше, а 60–64-летние – на 11%. В развитых странах работники старшего возраста и вовсе в среднем получают больше молодых, отмечали аналитики РАНХиГС.

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