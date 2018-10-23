«ФК Открытие» создаст филиал в Греции на базе отделения Бинбанка

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Центробанк начал санировать «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 г. Бинбанк начал проходить аналогичную процедуру в сентябре. Позже было объявлено, что «ФК Открытие» объединят с Бинбанком.
В Москве загорелось главное здание Центробанка на Неглинной улице, 12. Это локальное возгорание, никто не пострадал, сказал представитель ЦБ. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на МЧС, что к 20.57 мск пожар был потушен. Возгорание происходило в одном из кабинетов на пятом этаже, уточняет ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, «Азов-сити» должна быть ликвидирована с 31 декабря 2018 г.
С 2009 г. в России казино разрешены только в специальных зонах, которых сейчас пять: Приморье, Алтайский край, Калининградская область и две в Краснодарском крае. «Азов-сити» – это первая игорная зона, которая работает с 2010 г. На ней сейчас действует три казино, одно из них принадлежит «Роял Тайм», остальные – ЗАО «Шамбала».
С 2014 г. в закон о регулировании азартных игр внесены изменения, по которым в регионе останется только одна игорная зона – «Красная поляна» в Сочи. Минфин ранее предлагал оставить два казино в регионе, потому что они не будут конкурировать между собой из-за расстояния, так как «Азов-Сити» находится рядом с Ростовской областью, но инициативу не поддержали. На change.org была создана петиция с обращением к президенту Владимиру Путину не закрывать игорную зону, однако ее подписали всего 690 челове.
В августе 2018 г. игорную зону «Красная поляна» посетили 55 261 человек, «Азов-сити» в этом же месяце посетило 43 793 человек, следует из данных департамента имущественных отношений Краснодарского края.
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Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного», говорится в релизе агентства. Эксперты Moody's отмечают, что «улучшающаяся конъюнктура рынка» выгодно скажется на качестве активов и достаточности капитала банков.
По прогнозу Moody's, темпы роста российской экономики составят в среднем 1,7% в 2018 и 2019 гг., инфляция останется на низком уровне. Темпы роста ВВП обусловлены растущими ценами на нефть, поддерживающими российский рубль, указывают эксперты агентства. «Совокупный объем проблемных кредитов России снизится до 9,6% в течение следующих 12–18 месяцев с 11% по состоянию на конец 2017 г.», – указывает вице-президент и старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова. Она добавила, что объем проблемных кредитов может снизиться еще сильнее, когда Банк России завершит передачу большей части проблемных кредитов и непрофильных активов с балансов нескольких санируемых крупных банков в фонд плохих долгов.
Господдержка российских банков усилилась, отмечает Moody's, что свидетельствует о том, что у правительства и Центрального банка России «есть стремление и возможности для поддержки крупнейших и системно важных банков».
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Минобороны планирует потратить 485 млн руб. на контроль доступа курсантов и воспитанников в интернете. Ведомство объявило соответствующий тендер. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
Конкурс будет закрытым, заявки принимаются до 7 ноября, указано в документах. Оборудование для контроля за курсантами должно быть поставлено до 25 мая 2019 г., упоминается там же. Из 485 млн руб. Минобороны планирует потратить 71,4 млн руб. на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система позволяет в выявлять в потоке данных конфиденциальные документы, а также предотвращать их утечку, говорится на сайте оборудования.
В прошлом году Минобороны подготовило законопроект, согласно которому военные-контрактники должны будут отчитываться о своей интернет-активности, а размещение ими в сети сведений о службе может быть запрещено. В частности, они не смогут размещать фотографии, геолокации и др. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», говорилось в пояснительной записке.
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
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Reuters
Бомбардировщик В-52
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Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
6/18
Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
7/18
Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
8/18
Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
9/18
Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
15/18
Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
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Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Действующий министр транспорта Евгений Дитрих и его предшественник на этом посту Максим Соколов избраны в совет директоров «Аэрофлота». Они заменили в совете независимых директоров Алексея Германовича и Ларса Эрика Бенгстрома. В остальном состав совета не изменился. Так проголосовали акционеры на внеочередном собрании, которое прошло во вторник в офисе авиакомпании в селе Мелькисарово рядом с аэропортом «Шереметьево».
Ранее ни Дитрих, ни Соколов в совет директоров «Аэрофлота» не входили. Их кандидатуры выдвинуло Росимущество.
Максим Соколов занимал пост министра транспорта в 2012–2018 гг. В новое правительство, сформированное в мае 2018 г., он не вошел. Новым министром был назначен Евгений Дитрих, который до этого занимал в министерстве пост первого заместителя министра. Соколов летом стал гендиректором группы ЛСР, одной из крупнейших в России строительных компаний.
Кворум составил 64,7%. Росимуществу принадлежит 51,17% «Аэрофлота», у «Ростеха» около 3%. Таким образом, миноритарные акционеры были представлены всего 10% голосов.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Власти Великобритании не нашли доказательств успешного влияния России при помощи дезинформации на внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте британского парламента.
Правительство не увидело доказательств успешного использования дезинформации иностранными субъектами, включая Россию, для влияния на демократические процессы в Великобритании, говорится в документе. После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, которое произошло в марте, Россия опубликовала как минимум 38 ложных информационных сообщений об этом событии, указывают британские власти. Однако Лондон продолжит работать с партнерами над решением проблем дезинформации, утверждается там же. В ближайшие пять лет Лондон потратит на это более 100 млн фунтов стерлингов.
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США продолжается, напоминает Великобритания. На сегодня не было доказательств какого-либо успешного иностранного вмешательства, утверждается в отчете.
Ранее правительство Великобритании обвинило разведку России в организации кибератак с согласия Кремля. Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности, назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства, а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Кроме того, британская газета The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в досрочные выборы Великобритании в июне прошлого года.
«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль
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Страница основателя и гендиректора Tesla Илона Маска в Twitter была заблокирована по ошибке: администрация соцсети посчитала, что его аккаунт взломали. Об этом бизнесмен рассказал в Twitter после восстановления доступа.
«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт хаха», – написал Маск.
Перед блокировкой профиля Маск написал в Twitter, что любит аниме. Под этой записью один из пользователей спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla, на что Маск ответил: «Хочешь купить биткоины?».
Маск – активный пользователь Twitter. Ранее он написал в своем аккаунте, что хочет сделать Tesla непубличной компанией. Он отметил, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на него в суд и добилась того, что Маск не сможет три года возглавлять совет директоров Tesla. Регулятор заявил, что на самом деле Маск сделал эти записи в Twitter, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс.
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Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл самый длинный мост в мире, который находится на юге Китая. Об этом сообщает BBC.
Мост протяженностью 55 км состоит не только из наземной открытой части, но и туннеля. Его строительство длилось девять лет, проект обошелся в $20 млрд, уточняет BBC. По данным издания, при его возведении погибло 18 рабочих, а «сотни» пострадали.
Этот мост соединяет Гонконг, Макао и материковый китайский город Чжухай. Раньше путешествие между Чжухаем и Гонконгом занимало до четырех часов – новый мост сокращает это время до 30 минут, отмечает BBC. Для регулярного движения мост будет открыт в среду, но по нему могут ездить только автомобили со специальным разрешением.
Построить этот мост впервые предложили в конце 1980-х, но тогда Гонконг был британской колонией и властям не понравилась идея соединить город с коммунистическим Китаем, отмечает Reuters. Однако и сейчас проект подвергается критике, пишет BBC: критики сомневаются, что мост сможет себя окупить, а экологи говорят о том, что проект нанесет вред морской жизни в этом районе.
Как выглядит самый длинный мост в мире
hzmb.gov.hk
1/8
hzmb.gov.hk
2/8
hzmb.gov.hk
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Aly Song / Reuters
4/8
Bobby Yip / Reuters
5/8
hzmb.gov.hk
6/8
hzmb.gov.hk
7/8
Reuters
Мост связал сразу три приморских города - Гонконг, Макао и Чжухай
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Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Об этом пишетРБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.
Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.
Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-арены» от непубличного акционерного общества «Центр «Омега», принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, «площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан». Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила она. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления «Адлер-арены» в качестве конькобежного стадиона после передачи «Сириусу».
Кроме того, «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывшем отеле «Тюлип Инн Омега Сочи». «Сириус» также строит на своей территории два корпуса – «Спорт» и «Искусство», лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а еще занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.
«Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин. Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей его избирательного штаба на последних выборах президента. В 2019–2021 гг. фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.
Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи
Евгений Разумный / Ведомости
Главное здание и кампус образовательного фонда «Сириус», созданного фондом «Талант и успех», занимают бывшую 4-звездочную гостиницу Azimut на 720 номеров, построенную структурой Виктора Вексельберга. Фонд «Талант и успех» выкупил здание гостиницы за 6,2 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву пригласил на эту работу лично президент Владимир Путин
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Евгений Разумный / Ведомости
Территория бывшего отеля занимает 10 га рядом с Олимпийским парком, на ней расположено искусственное озеро и бассейны. Аренда этого участка обошлась «Таланту и успеху» в 2,7 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Власти передали «Таланту и успеху» в безвозмездное пользование два пляжа: один напротив главного здания «Сириуса», другой – около ледовой аренды «Шайба»
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Сириус» за одну смену в 24 дня приезжает 600 детей, отобранных на конкурсной основе. Они проявили таланты в одном из трех направлений: точных науках, спорте или искусстве. Образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб. в год
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Евгений Разумный / Ведомости
По школьной программе дети занимаются в бывших номерах отеля Azimut, переоборудованных под классные комнаты. К 2018 г. руководство фонда хочет построить рядом с центром отдельную школу, которая должна стать одной из лучших в России
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Евгений Разумный / Ведомости
В фойе отеля сделали детскую библиотеку. Книги находятся в свободном доступе
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Евгений Разумный / Ведомости
В лобби-баре отеля больше на продают алкоголь и сигареты. Курить запрещено на всех объектах «Сириуса»
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Евгений Разумный / Ведомости
В помещениях отеля с причудливыми интерьерами дети по вечерам проходят квесты
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Евгений Разумный / Ведомости
По три горячих и три первых блюда на выбор предлагает детям на обед столовая «Сириуса». Посередине столовой стоит шоколадный фонтан, пользующийся у детей большой популярностью
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Евгений Разумный / Ведомости
Здание, где во время Олимпиады работал ночной клуб, теперь занято обсерваторией
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Евгений Разумный / Ведомости
Футуристические интерьеры ночного клуба в «Сириусе» сохранили почти без изменений
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный Медиацентр после Олимпиады хотели сделать торгово-выставочным центром, но потом правительство решило передать его «Сириусу»
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Евгений Разумный / Ведомости
В Медиацентре площадью 150 000 кв. м «Сириус» пока обжил только часть
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Евгений Разумный / Ведомости
Часть помещений Медиацентра занимает выставка работ юных художников из «Сириуса»
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Евгений Разумный / Ведомости
На первом этаже бывшего олимпийского Медиацентра сейчас расположены мастерские, лаборатории и научные полигоны «Сириуса», заполненные интересным оборудованием
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Евгений Разумный / Ведомости
В одной из лабораторий «Сириуса» есть аппарат, рисующий портрет по запаху человека
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Евгений Разумный / Ведомости
Другой прибор из лабораторий «Сириуса», как уверяют сотрудники центра, позволяет людям общаться невербально
18/24
Евгений Разумный / Ведомости
В лабораториях «Сириуса» есть устройства, имитирующие поведение спутников в безвоздушном пространстве
19/24
Евгений Разумный / Ведомости
Воронежский университет подарил «Сириусу» танк, который управляется взглядом. Устройство считывает движение зрачка человека и передает сигнал игрушке
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Евгений Разумный / Ведомости
Балетный класс «Сириуса» оборудован уникальными зеркалами из особо прочного гибкого материала, который не искажает отражение, что важно для артистов. Стоимость одной зеркальной секции – 200 000 руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
«Сириусу» принадлежат три ледовые арены в Олимпийском парке: хоккейная «Шайба» (на фото), и тренировочные «Льдинка» и «Снежинка»
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Евгений Разумный / Ведомости
Построившие «Шайбу» за 3,3 млрд руб. бизнесмены Андрей Бокарев и Искандер Махмудов после Олимпиады передали арену, обслуживание которой стоит 300 млн руб. в год, государству. Власти передали ее «Сириусу»
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Сириусе» надеются, что на базе лаборатории гидропоники будет создан коммерческий проект по выращиванию растений
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Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, передает «Прайм».
«Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела», – заявил Костин. По его словам, пока что ВТБ и Сбербанк разрабатывают концепцию, но ничего определенного правительству не предлагали.
Костин отметил, что региональная авиакомпания будет создана с нуля или ВТБ и Сбербанк найдут оператора из существующей компании. Объем инвестиций он оценил как минимум в $1 млрд. Кроме того, Костин отметил, что идея проекта принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. «Вы сами знаете, что добираться из одного города в другой часто приходится через Москву. Поэтому такая идея и родилась, что банки, имея крупные лизинговые компании, могли бы выделить необходимые ресурсы, закупить самолеты и предоставить через лизинг операторам. Но при условии государственно-частного партнерства, потому что здесь без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной», – сказал Костин.
Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, рассказывали «Ведомостям» ранее источники. Ее создадут не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.
В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров – группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 г.). Крупнейшая региональная авиакомпания – «Ямал» – перевезла в 2017 г. 1,8 млн человек.
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
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Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
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Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
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Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
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Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
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Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение департамента полиции Бедфорда.
Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Устройство обнаружил сотрудник резиденции бизнесмена. Он же отнес пакет на безопасное расстояние в лесистую местность и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники обезвредили взрывное устройство.
Самого Сороса в этот момент в доме не было, отмечает The New York Times.
Состояние Сороса Forbes оценивает в $8,3 млрд.
Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США
Nati Harnik / AP
Первое место среди самых щедрых миллиардеров США занял инвестор Уоррен Баффетт – в 2017 г. он направил на благотворительность $2,8 млрд. Из них более $2 млрд – в фонд Билла Гейтса, а остальное – в благотворительные фонды под управлением его троих детей
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Kamil Zihnioglu / AP
На втором месте – Билл и Мелинда Гейтс, направившие на благотворительность $2,5 млрд в 2017 г. Основанный ими фонд является крупнейшим благотворительным частным фондом США
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Simon Dawson / Reuters
Бывший мэр Нью-Йорка, учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг направил на благотворительность $700 млн в прошлом году
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Danny Johnston / AP
Семья основателя Walmart Сэма Уолтона направила $536 млн на благотворительность. Благотворительный фонд Уолтонов был основан в 1987 г.
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Manuel Balce Ceneta / AP
На пятом месте среди самых щедрых миллиардеров – инвестор Джордж Сорос ($531 млн на благотворительность в 2017 г.). Созданный им фонд «Открытое общество» считается одним из крупнейших в мире
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Jeff Chiu / AP
На шестом – основатель Facebook Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан ($400 млн). Основанный ими в 2015 г. благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, здоровье и научные исследования
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The Gordon and Betty Moore Foundation
На седьмом месте основатель Intel Гордон Мур с супругой Бетти. В 2017 г. они направили на благотворительность $338 млн. В частности, их благотворительный фонд направил более $200 млн на экологические проекты
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Stony Brook University
Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Corporation математик Джеймс Саймонс и его супруга в прошлом году направили на благотворительность $328 млн. Из них $25 млн – на поддержку преподавателей математики и естественных наук в государственных школах
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Christian Hartmann / Reuters
Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс на девятом месте среди щедрых миллиардеров. В прошлом году он направил на благотворительность $315 млн, большую часть из которых – на охрану дикой природы
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GoodVentures.com
Замыкают топ-10 американский предприниматель Дастин Московиц с женой Кари Туна ($298 млн на благотворительность). Они направили деньги на помощь бедным домохозяйствам в Кении и Уганде, а также фонду, который занимается профилактикой малярии, и компании, которая занимается созданием безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта
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Жить на одну государственную пенсию в России намерено лишь 16% потенциальных пенсионеров. Таков результат опроса рекрутингового агентства SuperJob, на который ссылается «Российская газета». В среднем респонденты хотели бы получать на пенсии по 37 000 руб.: мужчин устроил бы доход в 38 900 руб., женщин – в 35 800 руб.
Работать и подрабатывать по достижении пенсионного возраста готовы 29% опрошенных, фиксирует исследование. Еще 19% рассчитывают на личные сбережения. На помощь детей, как и на доходы от негосударственных пенсионных фондов готовы полагаться по 3% респондентов. Затруднились с ответом 23% опрошенных. При этом на дополнительный заработок, как и на государственную пенсию больше рассчитывают респонденты старше 45 лет (35 и 25% соответственно). В накопления верит молодежь – до 24 лет (25%).
Аналогичным образом голоса в пользу источников доходов распределялись и год назад, до объявления о повышении пенсионного возраста, отмечает издание. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.
Ранее Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста, подсчитал, что в среднем работающий пенсионер с учетом пенсии получает 46 000 руб. в месяц. При этом средняя зарплата обычного работника – 42 000 руб. Исследование банка также показало, что его клиенты не спешат на пенсию: через пять лет после достижения пенсионного возраста работать продолжают 50% всех зарплатных клиентов Сбербанка, в том числе 70% женщин.
По данным аналитиков РАНХиГС, в 2017 г. 55–64-летние работники зарабатывали на 21–27% меньше 30–34-летних. Еще в 2005 г. разрыв был меньше – 55–59-летние работники зарабатывали лишь на 5% меньше, а 60–64-летние – на 11%. В развитых странах работники старшего возраста и вовсе в среднем получают больше молодых, отмечали аналитики РАНХиГС.
Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes
Toby Melville / Reuters
Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google — Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников
1/15
Brian Snyder / Reuters
На втором месте в списке находится Microsoft (124 000 сотрудников)
2/15
Chance Chan / Reuters
На третьем месте — Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года
3/15
Phil McCarten / Reuters
4-е место у новичка рейтинга – Disney (бренд компании в этом году вошел в десятку самых дорогих – $47,5 млрд)
4/15
Hannibal Hanschke / Reuters
5-е место – у Amazon, которая поднялась с прошлого года на 3 пункта (в 2017 г. была на 8-м месте)
5/15
Xing Guangli / ZUMA / ТАСС
На 6-м месте - гонконгская компания CNOOC (Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация)
6/15
Sebastian Gollnow / AP
Daimler по сравнению с предыдущим годом опустился с шестого места на седьмое
7/15
Athit Perawongmetha / Reuters
Тайская компания Kasikornbank - на восьмом месте
8/15
Celgene Corporation
На 9-м месте - международная биофармацевтическая компания Celgene
9/15
Solo Imaji / Barcroft Media / ТАСС
Замыкает топ-10 лучших работодателей BMW
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге также есть пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место)