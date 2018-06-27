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Минэкономразвития просит ЦБ составить план продажи санируемых банков

Минэкономразвития попросит Центробанк подготовить детальный план выхода из капитала санируемых банков, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы предлагаем Банку России сделать детальный план выхода из капитала санируемых банков», – сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, соответствующий документ будет разрабатываться в рамках мероприятий Минэкономразвития по увеличению инвестиций в российскую экономику до 25% от ВВП страны.

В 2017 г. ЦБ передал на санацию в подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора три крупные банковские группы – ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Первые два банка будут объединены, а затем проданы на рынке. Третий станет опорным банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

После перехода этих банков под контроль регулятора доля государства в банковском секторе возросла до 66,2%, оценивала в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Это изменение доли не системное, не кардинальное», – отмечала она, напоминая, что в России доля госсектора в банковской системе была изначально высокой. В то же время Набиуллина признала, что ЦБ беспокоит большая доля государства в банковском секторе, потому регулятор намерен как можно скорее продать санируемые банки.