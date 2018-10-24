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СМИ узнали о предложении ЦБ ограничить ставки по потребительским кредитам

Центробанк предлагает ограничить ставки по потребительским займам 1% в день. Об этом говорится в поправках регулятора к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предложенных им ко второму чтению, пишет РБК.

По предложению ЦБ, такое ограничение будет действовать с 1 июля 2019 г., до этого времени, с момента принятия законов, - на уровне 1,5% в день. Также в документе указывается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита. По данным Международной конфедерации обществ потребителей, наиболее токсичными сейчас являются займы на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней. На IV квартал разрешенная ЦБ ставка по ним составляет 841%.

В поправках ЦБ предлагается также ввести ограничения на размер штрафов и процентов по потребкредитам. До июля 2019 г. их планируется ограничить суммой в 2,5 раза от изначального кредита, с июля 2019 до июля 2020 г. сделать ограничение двукратным, а после - полуторным. Сейчас ограничения вводятся, если размер штрафов превышает сумму займа в три раза.

Один из инициаторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев поддерживает предложения ЦБ. Он выразил надежду, что поправки будут приняты уже в ноябре.