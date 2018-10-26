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Котировки банка «Санкт-Петербург» выросли после новости об обратном выкупе

Котировки входящего в российский топ-20 банка «Санкт-Петербург» днем в пятницу выросли почти на 5% после известий о новых планах банка по выкупу собственных акций. На Московской бирже к 15.25 мск котировки банка поднялись с 47,4 руб. до 49,7 руб. (+4,8%).

Как сообщил банк в пятницу, он планирует минимум дважды в год рассматривать buy back акций, а выкупленные бумаги погашать.

Ранее акционеры банка «Санкт-Петербург» предъявили к обратному выкупу 19,4% обыкновенных акций. Кредитная организация, как и планировала, выкупит 2,4% акций — почти 12 млн акций почти на 660 млн руб., таким образом исчерпав ранее выделенные на выкуп средства.

В августе наблюдательный совет банка решил выкупить 12 млн обыкновенных акций по цене 55 руб. за акцию. Это решение банк назвал первым шагом к повышению их рыночной цены.

Основными акционерами банка являются его топ-менеджеры, в том числе председатель правления кредитной организации Александр Савельев (25,56% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития ранее принадлежало 4,83% голосующих акций банка, группе East Capital — 6,69%.