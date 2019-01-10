ВТБ стал владельцем тюменского Запсибкомбанка
ВТБ стал владельцем 71,80% акций тюменского Запсибкомбанка. Об этом говорится в сообщении банка. Сумму сделки ВТБ не раскрывал. Его представитель говорил «Ведомостям», что сделка «денежная» и «выгодна обеим сторонам».
Накануне, 9 января, ВТБ также стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка.
Наблюдательный совет ВТБ одобрил обе сделки в конце декабря 2018 г. Изначально банк планировал закрыть их до конца прошлого года, а оферту миноритариям банков выставить в I квартале 2019 г., говорил в декабре в интервью «Интерфаксу» заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В начале октября 2018 г. ВТБ сообщил о покупке 85% акций банка «Возрождение», через неделю – о договоренностях о приобретении 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка, в начале ноября – о договоренностях о покупке свыше 70% акций Запсибкомбанка. Интеграцию всех трех кредитных организаций ВТБ планирует завершить в 2020 г.
ВТБ по итогам III квартала 2018 г. занял второе место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», «Возрождение» – 37-е, Запсибкомбанк – 56-е, Саровбизнесбанк – 106-е место в этом рэнкинге.