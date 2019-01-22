ЦБ начал санацию банка из топ-50

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NYT назвала возможную выгоду для Дерипаски от сокращения доли в En+

Договоренности Олега Дерипаски с властями США о снижении его доли в энергометаллургической группе En+ могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на конфиденциальный документ, утвержденный минфином США. Приведенная в нем информация «вызывает вопросы о том, в какой степени сделка ставит Дерипаску в невыгодное положение», пишет газета.

В документе содержатся детали соглашения Вашингтона и Дерипаски о снятии санкций с его компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Из указанных материалов следует, что бизнесмен сможет «списать долги потенциально на сотни миллионов долларов», передав часть своих акций банку ВТБ, пишет газета. Кроме того, соглашение сохранит за «союзниками Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях», отмечает издание.

Новые данные могут дать критикам отмены санкций аргументы в пользу того, что администрация президента США Дональда Трампа либо сознательно позволила Дерипаске «легко отделаться, либо ее переиграли в ходе лоббистской и юридической кампании, профинансированной его (Дерипаски) компаниями», говорится в статье. NYT указывает, что лица из окружения миллиардера «в частном порядке выражали удовлетворение» в связи с этими договоренностями.

Как утверждает издание, долю в En+ в 3,22% получит благотворительный фонд «Вольное дело», созданный российским бизнесменом, долю в 10,55% получит швейцарская компания Glencore, еще около 14% акций En+ — ВТБ (таким образом, общая доля банка в компании достигнет около 24%). Доля, которую получит банк, оценивается в $800 млн, он также сможет получать дивиденды от акций, пишет газета. Дерипаску, в свою очередь, якобы освободят от выплаты долга ВТБ. По версии NYT, по условиям сделки около 57% акций в En+ будут под контролем Дерипаски, его бывшей супруги Полины Дерипаски, ее отца Валентина Юмашева, а также связанных с ними различных структур.

Американский минфин в середине декабря объявил о готовности снять санкции с UC Rusal, En+ (владеет 48,1% UC Rusal) и «Евросибэнерго» при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки бизнесмен должен снизить долю в En+ с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore обменяет долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+. Голосовать Дерипаска сможет не более чем 35%, а ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с Дерипаской, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне». En+ уже обязалась сменить совет директоров. Из 12 человек Дерипаска может номинировать четырех, остальные будут независимыми, причем шестеро – из США и Великобритании. Компании Дерипаски должны предоставлять минфину США полную информацию о своей деятельности и не менять регистрацию с иностранной на российскую без одобрения новых советов директоров и уведомления Вашингтону.