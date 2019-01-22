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ЦБ в пятницу сократил покупки валюты для Минфина в два раза

Центробанк в пятницу, 18 января, купил иностранную валюту для Минфина по бюджетному правилу на 7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Это был четвертый день закупок валюты после длительного перерыва, в предшествующие три дня ЦБ тратил на интервенции в два раза больше – по 15,6 млрд руб. Именно такую сумму планируется расходовать ежедневно с 15 января по 6 февраля, чтобы выполнить месячный план по закупкам валюты на 265,8 млрд руб.

ЦБ не покупал валюту для Минфина на рынке с 23 августа 2018 г. Интервенции пришлось остановить из-за ослабления рубля и возросшей волатильности. Однако бюджетное правило продолжило действовать – вместо операций на бирже Минфин стал приобретать валюту на сверхдоходы от нефти напрямую у ЦБ, а регулятор, в свою очередь, перестал продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

После возобновления регулярных закупок ЦБ примет решение и об отложенных – их планируется производить плавно, как минимум до 2021 г. В общей сложности ЦБ предстоит наверстать закупки на 2,1 трлн руб.

Январские закупки валюты станут минимальными начиная с апреля из-за падения цен на нефть. В связи с этим ЦБ и Минэкономразвития указывали, что возобновление операций на рынке не окажет существенного влияния на курс рубля.