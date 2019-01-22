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Alipay удвоит сеть приема платежей в России

«Тинькофф банк» подключит свою эквайринговую сеть, состоящую из 30 000 торговых точек, к приему платежей через китайский сервис Alipay (входит в Alibaba Group), передает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сейчас в России платежи через Alipay принимают 25 000 торговых точек, а услуги по эквайрингу предоставляют ВТБ, «Русский стандарт», Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк.

Как уточнили в «Тинькофф банке», в первые три месяца банк подключит к Alipay около 5000 POS-терминалов, в последующие месяцы – еще 25 000 торговых точек.

Alipay начала работать в России в апреле 2017 г. Сервис не предоставляет услуги россиянам, его клиенты – иностранцы, в основном граждане Китая. Количество ежемесячных пользователей Alipay в России составляет около 100 000 человек, отмечает РБК. Клиент Alipay в среднем тратит во время туристической поездки в Россию несколько десятков тысяч рублей. В 2018 г. число китайских туристов в России увеличилось на 15% и составило около 1,7 млн человек.

Сейчас на территории России к Alipay подключено более 25 000 магазинов, в том числе продуктовые супермаркеты, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, кафе, а также сети парфюмерии и косметики.

Как пояснили в «Тинькофф банке», кредитная организация в первую очередь начнет подключать к Alipay магазины, находящиеся в местах концентрации китайских туристов. Речь идет о Москве, городах Золотого кольца, Санкт-Петербурге, Иркутске, Владивостоке и других городах Дальнего Востока.