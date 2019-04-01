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Суд рассмотрит ходатайство об аресте пакета акций «Восточного» в закрытом режиме

Арбитражный суд Амурской области решил в закрытом режиме рассмотреть ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный», сообщает «Интерфакс».

Рассмотреть ходатайство в закрытом режиме попросил представитель банка. По его словам, в ходе заседания может быть озвучена информация, которая относится к коммерческой тайне.

Пакет акций, который просит арестовать «Финвижн», принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций «Восточного». Компания Аветисяна также просит запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

В марте «Финвижн» подала иск к Evison с требованием исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка за 750 млн руб. Этот пакет акций должен был быть передан год назад, но представители Evison отказывались получать уведомление об исполнении опциона. Глава Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, заявлял, что отказ от исполнения обязательств связан с тем, что перед объединением «Восточного» с «Юниаструмом» Аветисяна из последнего были выведены активы.