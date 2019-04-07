ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

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Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули 6 апреля встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг своего дела и отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча длилась около 90 минут и проходила в резиденции посла в Кенсингтоне. Роули приехал вместе с братом Мэттью.

Во время разговора с послом Роули поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он рассказал в интервью изданию Sunday Mirror. Яковенко пообещал, что передаст президенту соответствующий запрос, и спросил, где бы Роули хотел встретиться с Путиным.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что встреча с российским послом была полезна, потому что на ней он узнал «некоторые вещи, которые не знал раньше». «Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку», — отметил британец. «Я пошел [на встречу], чтобы спросить их: почему ваша страна убила мою девушку? Но я не получил никаких ответов. Я только получил русскую пропаганду», – сказал он. Роули добавил, что посол ему понравился, но «кое-что из того, что он сказал, пытаясь оправдать Россию, было смешным». «Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было "Новичком", произведенным в России, потому что если бы это было то самое вещество, то оно бы убило всех», – рассказал британец. На это Роули возразил, что его девушка и так умерла от отравления этим веществом, а он сам остался жив только потому, что смыл его. Российский посол, по словам британца, не знал, что на это ответить.

В свою очередь Яковенко рассказал журналистам, что у братьев Роули было очень много вопросов, большая часть которых была построена «на полном отсутствии информации со стороны британцев». «В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок". Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что этот "Новичок" может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах», – сказал Яковенко (его слова приводит «РИА Новости»). Посол также рассказал, что вручил братьям копии доклада, в котором расписано все, что российская сторона думает об инциденте в Солсбери.

Ранее сын Дон Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину. В нем он попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.