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ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), в работе которой ранее произошел сбой, работает в штатном режиме, сообщает ЦБ. По данным регулятора, с 23:00 сервисы системы предоставляются в полном объеме.

В работе СБП около 6.40 мск 7 апреля произошел сбой, сообщал ЦБ. При осуществлении некоторых операций наблюдались технические проблемы. О каких операциях идет речь, не уточнялось. Регулятор заявил, что сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.

Источник, близкий к Системе быстрых платежей, рассказал «Ведомостям», что проблемы в ее работе произошли из-за сбоя в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время.

СБП, оператором которой выступает ЦБ, заработала 28 февраля. Она позволяет физическим лицам мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. К СБП подключены 11 крупных банков, в том числе Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.