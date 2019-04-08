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Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, в уведомлениях об этом, разосланных системой российским банкам, указано, что для предприятий микробизнеса межбанковская комиссия составит 1%. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6–1,8% при общей эквайринговой комиссии 1,5–2,5%. Получение письма подтвердили банк «Открытие», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт».

Претендовать на проведение операций по льготному тарифу могут микропредприятия, чей оборот по картам Visa не превышает 3 млн руб. Кроме того, они должны быть новыми клиентами платежной системы. Речь идет о маленьких несетевых магазинах – лавках с пирожками, сервисах по ремонту одежды и обуви, возможно, интернет-магазинах, где собственник делает почти всю работу сам, поясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас они не принимают карты в принципе, и единственный доступный для них способ безналичной оплаты – это «Сбербанк онлайн». В октябре 2018 г. замминистра экономического развития Вадим Живулин сообщал, что в России работает около 6 млн компаний из сектора малого и среднего бизнеса, большая часть которых приходится на микропредприятия.

Решению Visa предшествовало предложение Центробанка от 21 марта о снижении комиссий за прием карт для социальных и крупных покупок. Оно было сформулировано по итогам переговоров между банками и ритейлерами, чья дискуссия о снижении комиссий за эквайринг вышла на правительственный уровень. Интересы ритейлеров в споре представляет Минпромторг, который счел необходимым снизить ставку межбанковской комиссии для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. Правда, в России к категориям микро-, малого и среднего предпринимательства относится более крупный бизнес, чем описан в предложении Visa. Предельный размер выручки для микропредприятий составляет 120 млн руб., для малого бизнеса – 800 млн руб., для среднего – 2 млрд руб.