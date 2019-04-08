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Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд. Brent торгуется выше психологически важной отметки в $70 за баррель. По итогам минувшей недели котировки этой марки выросли на 4,1%, сообщает Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи к 9.45 мск подорожали на 0,52% до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи поднялись в цене на 0,48% до $63,38 за баррель. С начала года Brent подорожала на 30,7%, WTI – на 39%.

Как отмечает Bloomberg, мировые цены на нефть растут на фоне эскалации военного конфликта в Ливии. Перебои с поставками ливийской нефти увеличивают риски поставок из Ирана и Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции США. Нет никаких признаков ослабления военного конфликта в Ливии, сейчас бои идут южнее ливийской столицы Триполи – вдали от большинства основных нефтяных портов и месторождений страны. На западе Ливии находится экспортный терминал Эз-Завия и нефтеперерабатывающие заводы, на которые нефть поступает с крупнейшего в стране месторождения Эль-Шарара.

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