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Сбой произошел в работе приложения Альфа-банка

Клиенты Альфа-банка пожаловались во вторник, 30 апреля, на сбой в работе мобильного приложения кредитной организации. Соответствующие сообщения можно встретить в Twitter. «Ведомости» убедились, что по состоянию на 14.20 мск войти в приложение не удается.

Банк ответил в своем официальном аккаунте в Twitter, что работает над восстановлением стабильной работы приложения и скоро решит проблему.

«Ведомости» ожидают ответа от пресс-службы банка на вопрос о причинах сбоя. По данным сервиса Downdetector, с проблемами сталкиваются чаще всего пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары и ряда других городов. Число жалоб на онлайн-сервисы банка возросло после 12.00 по московскому времени.

Согласно информации на сайте Альфа-банка, по состоянию на конец 2018 г. в нем обслуживалось более 530 000 корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц.