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Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию. Такая информация появилась в картотеке дел КС. Акционеры банка «Югра» оспаривали конституционность двух российских законов: № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и № 86-ФЗ «О Центральном банке».

ЦБ вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией, если та допускает 30%-ное снижение собственных средств к их максимальной величине, достигнутой за последние 12 месяцев, и одновременно нарушает один из нормативов ЦБ, счел суд. Также ЦБ может возлагать на Агентство по страхованию вкладов полномочия временной администрации и вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов для защиты интересов вкладчиков.

Дело банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем в истории России. ЦБ отозвал лицензию у банка в июле 2017 г. На тот момент кредитная организация занимала 29-е место в банковской системе России. Основным собственником «Югры» являлся бизнесмен Алексей Хотин. Банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, при этом кредитная организация не создавала резервов на возможные потери. Так объяснил отзыв лицензии регулятор. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Хотин в середине апреля был задержан и отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.