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Треть выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам

Около 30% всех выплат по ОСАГО в России в прошлом году досталось мошенникам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков, заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.

По его словам, 90% всех случаев в прошлом году было связано с моторными видами страхования, на втором месте – страхование имущества. Страховые компании направили свыше 13 000 обращений в правоохранительные органы, из которых 12 000 пришлось на ОСАГО, однако в результате было возбуждено лишь 2600 дел.

Ефремов добавил, что в целом по таким фактам редко возбуждаются уголовные дела, лишь в 20% случаев. «По ряду страховых компаний мы видим лучшую ситуацию, например, у "Ингосстраха" возбуждаемость (дел) составляет 50%. Это говорит о том, что качество документов, которые страховщики готовят, пока оставляет желать лучшего», – предположил он.

Мошенники используют поддельные полисы ОСАГО, оформляют договоры страхования задним числом, а также завышают стоимость имущества и сумму ущерба.