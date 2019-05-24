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Российские банки увеличили прибыль на 40%

Российские банки в январе – апреле 2019 г. увеличили прибыль на 39,7% до 750 млрд руб., говорится в обзоре банковского сектора на сайте Центробанка. Годом ранее за аналогичный период их прибыль составляла 537 млрд руб.

Прибыльные кредитные организации преобладают в банковском секторе, отмечает регулятор. За четыре месяца 2019 г. прибыль в размере 819 млрд руб. получили 359 банков, убыток в размере 69 млрд руб. – 99 банков. В обзоре указывается, что основная часть прибыли приходится на Сбербанк, который за январь – апрель 2019 г. заработал 293,4 млрд руб., т. е. около 39% прибыли всего российского банковского сектора).

Резервы на возможные потери увеличились за рассматриваемый период на 5,2%. При этом влияние на динамику резервов оказали корректировки: эффект от них достиг минус 833 млрд руб., при этом в апреле влияние было положительным.

Ранее ЦБ сообщал, что чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд. Профицит внешней торговли, в свою очередь, вырос на 4,7% по сравнению с показателем прошлого года и достиг $62 млрд.