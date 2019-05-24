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Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра»

Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и компаний, связанных с бизнесменом, следует из материалов Мещанского районного суда. Все иски касаются взыскания сумм по кредитным договорам или договорам поручительства. Первым на это внимание обратил РБК.

Заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитных соглашениях, отметил представитель Альфа-банка. По его словам, банк вел переговоры об урегулировании ситуации: «Сторона заемщика не откликнулась на намерение банка решить ситуацию в досудебном порядке, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в суд за защитой интересов банка и его вкладчиков».

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у «Югры», поскольку видел угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков и неустойчивое финансовое положение банка. На тот период «Югра» входила в топ-30, а по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Спор Альфа-банка с Хотиным начался в октябре 2017 г., когда кредитная организация подала в Мещанский районный суд иски к владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, а также к 10 юрлицам. Мещанский суд требования Альфа-банка к Хотину на общую сумму $700 млн по договорам поручительства удовлетворил. В декабре 2017 г. Хотин и его структуры подписали с Альфа-банком мировое соглашение. Стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме, отмечалось в тексте соглашения, передавал «Интерфакс».

Представители Хотина пока не прокомментировали иски Альфа-банка. Сам Хотин в апреле 2019 г. стал фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии