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Законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов отозвали из Госдумы

Законопроект, которым предлагается обязать сотовых операторов передавать банкам информацию о статусе обслуживания абонента, отозван из Госдумы. Соответствующее решение опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, обратил внимание «Интерфакс».

В документе предлагалось передавать данные о статусе обслуживания абонента без согласия физического лица на передачу таких сведений. Цель законопроекта – борьба с мошенничеством при дистанционном банковском обслуживании, писали его авторы.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал этот законопроект. После введения возможности смены оператора на основании номера телефона невозможно определить конкретного обслуживающего его оператора связи, отмечалось в отзыве. Кроме того, по оценкам депутатов, почти у 70% пользователей нет договоров на оказание услуг связи, что не позволит корректно идентифицировать лицо, которому принадлежит номер телефона.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года. Его разработали сенатор Людмила Бокова и депутат от «Единой России» Николай Панков.