Финансы

Новости

Греф рассказал о влиянии проблемы кибербезопасности на его сон

Осведомленность в теме кибербезопасности и качество сна взаимосвязаны. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конгрессе по кибербезопасности, организованном этой кредитной организацией, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, как он спит с учетом того, что проблема рисков в киберпространстве становится все более острой, Греф ответил: «Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности, тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи».

По его словам, когда человек начинает осознавать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, он понимает, что для этого «нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация». «Значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая у нас сегодня реально существует», – подчеркнул Греф.

Он также выразил мнение, что руководители крупных компаний должны быть параноиками в вопросе борьбы с киберугрозами: «Мы несем ответственность не только за себя, какие-то свои системы, но у нас сотни миллионов наших клиентов» (цитата по ТАСС).

Выступила на мероприятии и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призвала «идти на шаг вперед» перед киберпреступниками. «Я думаю, что мы, конечно, должны себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы как минимум не отставать от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и стараясь идти на шаг вперед», – подчеркнула Набиуллина. По ее мнению, в обществе есть пренебрежение кибербезопасностью, а на уровне руководителей недостает понимания проблемы.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф