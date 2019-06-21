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Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», – сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления Сбербанка пояснил, что если какие-то из домохозяйств достигнут установленных пределов, то они не смогут получать кредиты. В то же время, по мнению Грефа, запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании. Центробанк также обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования: 25,3% в годовом выражении на 1 мая. Президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня поручил регулятору уделить больше внимания проблеме закредитованности населения.

ЦБ, в свою очередь, решил ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Таким образом регулятор решил снизить риски, связанные с закредитованностью населения.