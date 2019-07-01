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Баффетт пожертвует акции своей инвесткомпании на благотворительность

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт пожертвует на благотворительность акции своей инвесткомпании Berkshire Hathaway на общую сумму $3,6 млрд, говорится в сообщении фонда. Речь идет о более чем 11 000 акций класса «А», которые будут конвертированы в более чем 16,8 млн акций класса «В». Все они перейдут пяти благотворительным фондам, которые в совокупности получат 45% акций Berkshire Hathaway. До сих пор Баффетт еще ни разу не жертвовал на благотворительность акции своей инвесткомпании.

Среди организаций, выбранных Баффеттом, есть фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды Гейтс, который занимается проблемами здравоохранения, образования и бедности, а также фонд Сьюзен Томсон Баффетт (назван в честь покойной жена миллиардера), который предоставляет образовательные гранты студентам. Также в число фондов вошли Sherwood Foundation, занимающийся вопросами социальной справедливости, фонд Говарда Баффетта, который оказывает помощь беднейшим слоям населения Земли, и фонд NoVo, который специализируется на вопросах равноправия женщин.

Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway Inc. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2019 г. составляло $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу.