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ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

Банк ВТБ стал единственным собственником компании «Энергетические системы и коммуникации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на рынке. «Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных. Ранее компания принадлежала группе ЕСН Григория Березкина. Стороны сделки подтвердили газете информацию о продаже компании, но сумму сделки не раскрыли. По оценке опрошенных «Коммерсантомъ» экспертов, она могла составлять 1–2 млрд руб.

«Первый ОФД» нужен ВТБ для того, чтобы предложить клиентам комплексные продукты: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и другие финансовые сервисы, в том числе и передачу фискальных данных, объяснили в банке. В ВТБ отметили, что сотрудничество оператора с другими кредитными организациями продолжится. Опрошенные банки, которые работают с «Первым ОФД», также сообщили газете, что продолжат сотрудничество с оператором, несмотря на смену собственника.

Участники рынка, с которыми побеседовала газета, предположили, что приобретение позволит ВТБ нарастить долю в эквайринге и за счет предложения клиентам из числа торгово-сервисных предприятий комплексного набора услуг.