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Доллар подорожал до максимума за последние несколько месяцев

Доллар на торгах Московской биржи в среду, 14 августа, преодолел отметку в 66 руб. К 18.17 мск он подорожал на 1,11 руб. к закрытию вторника до 66,04 руб. Последний раз доллар стоил дороже 66 руб. почти три с половиной месяца назад – 3 мая этого года.

Евро в это же время стоил 73,60 руб., подорожав на 1,06 руб.

При этом Центробанк снизил официальный курс доллара на 15 августа, он установлен на уровне 65,20 руб. (-40 коп.). Курс евро также понижен на 51 коп. до 73,41 руб.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в среду снижается. В 18.22 мск нефть Brent стоила $58,68 за баррель (-4,5%), нефть WTI – $54,42 за баррель (-4,9%).