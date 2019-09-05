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Греф: процесс обучения в школе «убивает желание учиться»

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что процесс обучения в школе «убивает всяческое желание учиться». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».

Греф рассказал, что ему в частности не нравится процесс оценивания и экзаменов: «Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа» (цитата по ТАСС). Хотя он и признал, что оценки необходимы.

Кроме того, Греф решил вспомнить свой школьный опыт. «Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», – рассказал президент Сбербанка.

В 2017 г. жена Германа Грефа — Яна Греф – открыла «Хорошевскую гимназию» в Москве. В интервью Forbes жена президента Сбербанка рассказывала о том, что школьному образованию нужны реформы, но к этому следует подходить осторожно. «Мы выросли в России, и было бы правильно вкладываться в развитие отечественного образования <> Это инвестиции, которые дети нам потом вернут — своим трудом, правильным отношением к жизни», – говорила она.