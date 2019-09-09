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Суд разрешил экс-владельцу Внешпромбанка заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить 246 000 евро за аренду квартиры в Монако, сообщает РБК со ссылкой на промежуточное решение суда. Суд принял такое решение из-за того, что семью банкира могли выселить из квартиры. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) Беджамов может тратить до 90 000 евро в месяц. Адвокат банкира сообщил, что оплата аренды квартиры является единовременной. Семья ищет жилье подешевле. По решению суда АСВ должно компенсировать Беджамову 40 000 фунтов ($49 000) судебных издержек.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Банкротство произошло в январе 2016 г. Это стало крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России, ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 000 ($61,5 000) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого, ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.

В июне банкир просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. В эту сумму вошла уже учтенная плата за аренду пентхауса на Парк-Лейн в Лондоне и апартаментов в Монако для жены с детьми за 75 000 фунтов ($92 300) в месяц. Среди трат бизнесмен также указал представительские расходы (20 000 фунтов, или $24 600) на встречи с деловыми партнерами и посещение гольф-клуба (2500 фунтов, или $3000). Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Решение мотивировано тем, что с момента отъезда из России в 2015 г. Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.